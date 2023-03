Une randonnée pour expliquer les vignobles durables au grand public

P

our sa cinquième édition, les Trophées Bordeaux Vignoble Engagé innovent avec l’organisation d’une randonnée dans le vignoble de Saint-Émilion ce dimanche 4 juin. Ciblant le grand public, cet évènement va proposer des circuits pédagogiques illustrant les initiatives de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) déployées dans le vignoble selon les cinq catégories primées par le trophée : l’empreinte (réduction des déchets, des consommations en eau et énergie…), vivre-ensemble (des ressources humaines internes à l’entreprise aux relations avec le voisinage et les riverains), faune et flore (protection et développement de la biodiversité), nature et respect (actions permettant de réduire les phytos) et innovation (recherche et innovation).

Coup de cœur des Trophées Bordeaux Vignoble Engagé en 2021, le Conseil des Vins de Saint-Émilion pourra présenter sa démarche environnementale collective (préservation de la fertilité des sols, développement du biocontrôle, maintien de paysages vivants, gestion de l’eau, défi du changement climatique et prise en compte de l’humain).

Concours annuel lancé en 2019, les Trophées Bordeaux Vignoble Engagé sont organisés par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) avec la revue Terre de vins (groupe Sud-Ouest). La soirée de remise des trophées 2023 aura lieu le lundi 5 juin à la Cité du Vin.