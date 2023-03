Ce vigneron cherche de l’aide pour réparer son pressoir bicentenaire

A

rnaud Baudette, viticulteur à Ay en Champagne, lance un appel à toutes les bonnes volontés pour l’aider à réparer son pressoir. Il ne s’agit pas d’un pressoir quelconque ! Celui-ci est un pressoir Darcq et Flamain d’un marc de 2 400 kilogrammes qui daterait des années 1830. Il aurait été fabriqué à Cumières, une commune proche d’Ay. « C’est l’un des plus vieux pressoirs en fonctionnement en Champagne précise Arnaud Baudette. Ce pressoir, c’est l’identité de notre domaine viticole de 2 ha. Tous nos clients veulent le voir ».

Lors de la vendange 2022, ce précieux outil est tombé en panne, deux engrenages ayant cédé. Dans un premier temps, Arnaud Baudette a communiqué sur Facebook pour trouver de l’aide pour réparer son pressoir. Il a ainsi eu quelques pistes, mais rien de concluant. Il a donc décidé de communiquer via le quotidien régional L’Union pour relancer sa recherche. Ce vigneron aimerait trouver des engrenages compatibles provenant d’un autre pressoir, ou une fonderie acceptant de fabriquer de nouvelles pièces. Avant la parution de l’article dans l’Union, il avait récupéré un vieux pressoir disposé en bord de route, près de Louvois (Marne) auprès d’une personne qui cédait tout son matériel. « C’est une première piste pour réparer mon pressoir, en réadaptant les pièces, mais je suis ouvert à d’autres propositions », précise Arnaud Baudette.

Couleur or

Toute la récolte du domaine est pressée dans ce vieux pressoir. Chaque presse dure entre trois heures et demi et quatre heures et s’opère de manière lente, sans à-coup. Les vins issus de ce pressoir présentent-ils une différence organoleptique ? « Il n’y a pas de différence gustative, répond Arnaud Baudette. On peut en percevoir une légère visuellement. Quand on retrousse, cela remonte très doucement, notamment pour les tailles. Le jus des tailles est donc légèrement coloré, pas celui des cuvées. Mon vin est ainsi un tout petit peu teinté. Cela crée une couleur or, qui est une caractéristique de mon champagne ».

Contact Arnaud Baudette : 06 66 09 73 30.