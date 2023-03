Détecter les germes d’altération avant la mise en moins de 4h

D

eveloppée en partenariat avec Jackson Family Wines en Californie, Biomérieux propose la détection sur site de la présence de germes courant d’altération, bactéries ou levures fermentaires, dans les vins rouges et blancs. En utilisant la technologie PCR, cet outil permet de détecter les germes de genre Brettanomyces, Schizosaccharomyces avec le Bottlesafe « Levures » ou de genre Lactobacillus, Gluonobacter ou Acetobacter avec le Bottlesafe « Bactéries » en moins de 4h et avec une détection de l’ordre de 10 UFC/mL.

« Obtenir des résultats en moins de 4h permet de prendre des décisions rapides et d’éviter la prolifération du germe. Cela permet d’avoir une bonne gestion des risques » explique David Smart, responsable du développement commercial chez Biomérieux. Après un prélèvement de 25mL, 10 min de centrifugation et environ 3h au thermocycleur (la machine PCR), l’échantillon est déposé sur une cassette. A l’instar de la simplicité d’un test Covid, cette cassette indique une première ligne rose de contrôle puis, s’il y a lieu, une seconde indiquant la présence de levures ou bactéries d’altération. En fonction d’une carte de quantification visuelle, il est possible de déterminer si l’échantillon contient 50, 100, 500 ou plus de 1 000 cellules/mL. Pour des résultats plus précis et quantitatifs, un lecteur est également disponible à la vente.

La machine PCR à 6 000 €

Niveau coût, il faut compter environ 6 000 € pour un thermocycleur et ses tubes de réactifs, et entre 27 et 31 € pour chaque analyse. Pour pouvoir procéder à ces analyses, il faudra néanmoins être équipé en amont d’une centrifugeuse et du matériel nécessaire au prélèvement (micropipettes, consommables, …). Si ce n'est pas le cas, l'ensemble coûtera environ 10 000€. Le lecteur, quant à lui, est proposé en option au prix de 6000€. Cette solution, distribuée en France en exclusivité par les laboratoires Dujardin Salleron, vient compléter la gamme Veriflow de chez Biomérieux, qui comprenait déjà Vinobrett pour la détection des Brettanomyces en routine sur site et Vinopal pour la détection de Pediococcus et Lactobacillus.