Un premier grand cru classé sur la décarbonation… et surtout la communication ?

Q

uand on est cinquième grand cru classé en 1855 à Margaux, on peut devenir l’instant d’un coup de communication le premier des grands crus classés quand on adopte une innovation notable. Après avoir revendiqué la primeur du label vegan en 2017 et s’être positionné sur une cuvée 100 % franc de pied en 2022, le château Dauzac (49 hectares) annonce une « cuvée neutre carbone » en tant que « premier grand cru classé à réaliser un tel projet ». Présentée comme « une cuvée pilote », l’initiative reste cependant à l’état de « projet » pour ce millésime 2023, alors qu’« un bilan carbone sur les différentes cuvées en appellation Margaux est en cours avec la société Climate Partner, afin d’identifier les pistes d’amélioration ».

Annonçant avoir sélectionné une parcelle de cabernet sauvignon pour travailler l’itinéraire de production décarbonée de la future "Cuvée Neutre Carbone", la propriété s’engage à commercialiser en juin 2025 une cuvée au bilan carbone nul. Le château évoquant pêle-mêle des essais d’intrants de Bioboon Agrology « qui stimulent l’immunité naturelle de la plante et améliorent la vie biologique des sols » (tests commençant en avril 2023), le réemploi des bouteilles (avec le réseau de consigne, lavage et logistique développé par Annie Le Deunff à Langon) et l’abandon de la capsule en aluminium (pour de la cire végétale).

Sélection pointue

Il manquerait encore pour parfaire ce tableau le recours à la traction animale, l'implantation de panneaux photovoltaïques ou la captation du gaz carbonique des fermentations… « Château Dauzac s’engage à compenser entièrement les émissions de cette cuvée qui seront les plus faibles possibles grâce à une sélection pointue de nos collaborateurs sur ce projet » précise à Vitisphere la propriété, ajoutant que « les compensations restantes sont faites avec des projets de reforestations françaises avec notre partenaire Climate Partner ». Si la certification de la neutralité carbone par ce dernier devra attendre la fin de la production, « il s'agit bien d'une affirmation : la cuvée sera neutre en carbone » ajoute le domaine. De la recherche de communication avant la recherche d'innovations.

Alors que la neutralité carbone devient un argument marketing, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) recommande à tous les opérateurs de « s’engager dans une démarche de communication responsable : se défaire de l’approche purement arithmétique de la neutralité et ne pas focaliser leur communication sur la prétendue neutralité de leur territoire, activité, produit ou service ; communiquer de façon transparente, proportionnée et distincte sur les différents leviers de contribution à la neutralité carbone collective, en particulier la réduction massive de leur empreinte carbone et le financement de projets de compensation. » Ce à quoi le château Dauzac répond qu’« il s'agit bien de travailler pour avoir le moins de compensation possible à faire, d'où le travail avec tous les partenaires de la cuvée ». Directeur de la propriété, Laurent Fortin précise que la cuvée est en court de réalisation pour paver le chemin d'une totale décarbonation de la propriété, soulignant qu'« en tant que grand cru classé en 1855, on a plus de devoirs que de droits. C'est plus qu'un projet, on travaille depuis plus d'un an et demi dessus. On a tout le process en place : on appuie sur le bouton là. »

Avec beaucoup d'appelés et peu d'élus, saint-Matthieu l'écrivait de toute façon : les premiers seront les derniers.