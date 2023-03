Etienne Delannoy, nouveau directeur de la Maison Laudacius (Montlouis)

D

epuis le 20 février, Etienne Delannoy dirige la Maison Laudacius qui représente 13 exploitations réparties sur 170 hectares (ha) en plein cœur de l’aire d’appellation Montlouis (Indre-et-Loire). C’est également une cave d’appellation (AOC montlouis – AOC Touraine) labelisée Terra vitis.

Concernant Etienne Delannoy, son parcours commence à Lille au sein de l’Institut Supérieur d’Agriculture (ISA) de Lille. Pendant quinze ans il devient directeur des achats et des marchés pour la partie vin dans la grande distribution puis pour la maison Richard (distributeur, producteur et négociant en vin et spiritueux). En 2020 il co-fonde avec sa femme La Dame Bleue, négoce de vins bios. C’est le 20 février 2023 qu’il accède à la direction de la Maison Laudacius.

S’enraciner davantage

« Cette cave d’appellation a été rebaptisée Maison Laudacius il y a 1 an. L’un des buts désormais est de s’enraciner davantage dans le paysage et de se construire une identité reconnaissable. » déclare le nouveau directeur.

Pour ce faire, quelques étapes : approfondir l’œnotourisme (la cave est déjà labellisée “Caves Touristiques du vignoble du Val de Loire”), diversifier la clientèle, s’ancrer dans les circuits de vente traditionnels (restauration, bar, export, etc.), améliorer et développer la gamme des vins tranquilles et des vins sans souffre, puis, enfin, mettre en avant l’un des cépages emblématiques de cette région viticole : le chenin.

En terme de conduite de vignoble Mr.Delannoy explique : « Nous sommes déjà labelisés Terra vitis, ce qui nous fourni déjà un bon terreau pour de futurs essais afin d’assurer une continuité vers la transition écologique. » Spécialité de son entreprise de négoce La Dame bleue, Etienne Delanoy aimerait essayer le concept des bouteilles réutilisables.



« Je viens d’arriver, mais beaucoup de pistes sont en réflexions. L’important étant de rendre cohérente les ambitions de la Maison Laudacius avec l’appellation Montlouis. » conclut le nouveau directeur.