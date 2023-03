Le chevalier des vins de Fleur Cardinale réveille son rugby spirit

I

l y eut d’abord le hard-rock, avant une escapade en surf, pour finir par un voyage à travers les étoiles. Le chevalier de l’étiquette des magnums éditions collectors du château Fleur Cardinale n’en a pourtant pas encore terminé avec ses aventures toujours plus originales. Après s’être envoyé plus loin que dans les airs de la stratosphère en 2022 avec l’édition intergalactique, le voilà dans un retour plus terre à terre en 2023 pour, coupe du monde de rugby oblige, se muer en adepte aguerri du cadrage-débordement.

« A la veille des vendanges 2021, mon mari a livré un discours d’encouragement et de solidarité pour remobiliser l’équipe alors que la première partie de l’année avait été plombée par le gel. Je me suis vue à la mi-temps d’un match de rugby, avec la perspective de réaliser une grande 2ème mi-temps pour renverser la tendance de ce début d’année chaotique », résume Caroline Decoster, directrice commerciale et marketing du château Fleur Cardinale.

Coup de casque

L’esprit rugby venait de poser son empreinte sur le millésime 2021 de la propriété. La perspective de la coupe du monde 2023 a fait le reste et c’est tout naturellement que cette édition Rugby spirit a pris corps pour la 4ème version collector des magnums du château Fleur Cardinale. Le chevalier du blason familial se mue cette fois en porteur de balle besogneux et conquérant d’un XV tricolore affrontant les nations emblématiques du rugby mondial. Coiffé de son heaume, le chevalier a troqué la combinaison de cosmonaute contre un maillot à col traditionnel, drapeau français sur l’épaule. Le gaillard biceps arbore le coq emblématique quand l’élasto généreusement ancré sur doigts et poignets atteste des stigmates du combat et de la volonté de conserver le ballon bien au chaud au creux du bras. Ne manque plus que les notes camphrées à l’ouverture du flacon pour nous embarquer directement dans la tension du vestiaire avant de rentrer sur le pré.

Collectionneurs

Tel un bouclier de Brennus valeureusement conquis, l’écu du chevalier Decoster est traversé des lignes des 5, 22 et 50 mètres alors que wallabies, pumas, roses, chardons, poireaux, fougères, springboks, trèfles ou poireaux ornent son environnement direct. Tout là-haut, les poteaux finalisent le tableau en fixant la terre promise pour qui rêve d’aplatir. Alors qu’une vidéo spatiale accompagnait l’édition précédente, Fleur Cardinale s’est offert cette année le témoignage de l’international Jean-Marc Doussain pour illustrer les valeurs de ce rugby spirit. Toujours réalisée à 2000 exemplaires et enrobée d’un coffret ayant mobilisé 4 artisans pour sa confection, cette nouvelle édition suscite l’appétit d’une nouvelle clientèle. « Non seulement l’évocation du rugby a attisé les convoitises dans beaucoup de pays, mais la répétition des éditions spéciales aiguise l’intérêt de collectionneurs. Jusque-là, nous ne pensions pas étendre ces originalités au reste de la gamme, mais force est de reconnaître qu’il y a une forte attirance pour toutes ces histoires que nous pouvons raconter pour illustrer l’esprit des millésimes. Pourquoi pas en raconter d’autres, et pas nécessairement autour de cette thématique ? Le vin crée du lien et ces supports offrent un point de connexion supplémentaire pour ce lien », approfondit Caroline Decoster. Affaire à suivre.

