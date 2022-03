Une édition spatiale pour le château Fleur Cardinale

A

près les attributs du hard-rock et de la culture surf, le chevalier de l’étiquette des vins du château Fleur Cardinale part cette fois-ci vers les étoiles : avec fusée, comètes et soucoupe volante. Le grand cru classé de Saint-Emilion chamboule à nouveau les codes classiques bordelais à l’occasion de la sortie de son magnum 2020 en coffret collector. « Passionnée d’astronautique, ce projet est né de la richesse de l’actualité spatiale de 2021, renforcé par le suivi de l’activité de Thomas Pesquet dans l’ISS », essaime Caroline Decoster, directrice commerciale et marketing du château Fleur Cardinale. Teintée de fluorescence, l’étiquette du coffret reproduit même la luminosité stellaire nocturne dans l’obscurité (voir ci-dessous).

N'adhérant pas à l’idée de « casser les codes », Caroline Decoster préfère « jouer » avec ceux-ci et « donner un peu de vie et de nouveaux intérêts à ce chevalier coincé dans un graphisme traditionnel. Il apparaît cette fois-ci en astronaute ». Intergalactique, cette 3ème édition collector rend également hommage au 1er millésime, le 2020, vinifié dans le nouveau chai du château. Celui-ci, grimé dans une ambiance spatiale, a même accueilli la réalisation d’une vidéo hommage aux plus grands classiques du cinéma de voyage dans l’espace.

Succès commercial

Réservées aux magnums de la cuvée collector, ces digressions au graphisme classique n’essaimeront pas vers le reste de la gamme de vins proposée par la famille Decoster. « Ces coffrets fonctionnent très bien sur le plan commercial, mais il ne faut pas diluer le message en le déclinant sur les autres vins. C’est tout l’intérêt de ces cuvées collector », reprend Caroline Decoster.

Produite à 2 000 exemplaires, dont 200 resteront stockés au château, ce coffret collector millésime 2020 a vu ses 1 800 exemplaires écoulés en l’espace de 24 heures. Chaque coffret vendu rapportera 1 € à l’association Décrochons la lune, dont le but est d’améliorer la qualité de vie au quotidien de tous les enfants atteints de maladies graves.