L’agrivoltaïsme a son pôle national de recherche

7 structures ont profité du salon de l’agriculture pour officialiser la création d’un pôle national de recherche, innovation et enseignement sur la thématique de l’agrivoltaïsme.

« Ce pôle national rassemblant des établissements publics de recherche et d’enseignement et des entreprises des secteurs énergétique et agricole visera à fédérer les recherches conduites en France autour de la production agricole et électrique » indique l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), à l’initiative du projet.

Ce pôle basé sur le site Inrae de Lusignan (86) doit notamment permettre le développement raisonné de la technologie photovoltaïque sur les terres agricoles.

L’agriculture d’abord

Les recherches qui y seront menées auront notamment pour objectif de s’assurer que la production d’électricité ne se fasse pas au détriment de la production agricole, conformément avec la loi votée au Sénat en février 2023 qui définit l’agrivoltaïsme comme un complément de l’activité agricole apportant directement à la parcelle au moins un service, tel que la protection contre la grêle, le gel ou la canicule.

L’accord-cadre du consortium sera signé dans les six prochains mois. « Les signataires s’engagent à mutualiser les coûts et les risques de la recherche, tout en partageant les bénéfices » précise l’Inrae, ajoutant que ce pôle contribuera aussi à la formation et à l’appui aux politiques publiques.