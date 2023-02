Le vin rosé de Saint-Tropez en canette transforme l’essai

L

es maîtres vignerons de Saint-Tropez avaient lancé le conditionnement de leur vin en canette il y a tout juste un an, à l’occasion de l’édition 2022 de Wine Paris. En forme de ballon d’essai, tant les certitudes commerciales sur ce contenant restaient très ténues concernant le vin. Nomad 83, un IGP Méditerranée rosé conditionnée en canettes de 25 cl, voyait le jour. « Nous avons effectué un premier conditionnement d’essai début 2022 de 10 000 unités pour voir comment les consommateurs répondraient dans nos points de vente », explique Stéphanie Cottreau, directrice marketing de de la petite coopérative varoise (11 adhérents).

Se basant sur une étude OpinionWay indiquant que les jeunes consommateurs s’inscrivaient en cible privilégiée, autant que « les occasions de consommation nomade, pique-nique, randonnée, festival… », valide Stéphanie Cottreau, la cave a misé sur l’accession du produit à de nouveaux profils de consommateurs, le vin rosé figurant commme couleur la plus adaptée à ce conditionnement. « Les retours se sont rapidement révélés prometteurs, que ce soit auprès des jeunes dans le cadre de festivals de musique, ou au caveau avec des habitués qui se sont tournés vers le produit pour sa praticité dans le cadre d’une balade ou randonnée », poursuit la directrice marketing de la coopérative tropézienne. Elle souligne également une tendance à la fidélisation de la part « d’une clientèle qui a essayé le produit après avoir reçu une cannette gratuite ou en achat d’impulsion en arrivant à la caisse du caveau de vente, où elles étaient placées ».

Cap de la GD

Un an et un deuxième conditionnement plus tard, la cave se réjouit de la réussite de ce coup d’essai, qui a permis d’écouler plus de 60 000 cannettes. Le produit intègre l’offre permanente de sa production et l’augmentation de volume dédié à ce conditionnement sera indexé aux réussites sur d’éventuels nouveaux marchés. « Nous avons répondu à des appels d’offres de grande distribution pour 2023. Si nous sommes retenus, cela impliquera des augmentations de volume conséquentes », reprend Stéphanie Cottreau. Vendu 3 € par cannette de 250 ml, Nomad 83 se voit déjà distribué dans un réseau CHR qui dépasse déjà largement les frontières varoises. En petits volumes, les cannettes ne peuvent être produites que munies d’un film enrobant l’enveloppe aluminium neutre, « si nous parvenons à dépasser les 100 000 exemplaires, nous pourrons aller vers une enveloppe aluminium directement sérigraphiée », conclut Stéphanie Cottreau.