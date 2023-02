Avec Minuty, Moët Hennessy gagne 9 millions de cols de vins rosés et un cru classé

N

ouvelle étape dans l’implantation provençale de Moët Hennessy, la filiale vin et spiritueux du groupe du luxe LVMH, annonce ce 15 février une « alliance stratégique » avec la famille Matton pour intégrer Minuty, cru classé de Provence décliné en marque forte depuis Gassin (Var). Avec « une prise de participation majoritaire de Moët Hennessy au capital de Minuty », LVMH annonce que les représentants de la famille Matton resteront intégrés dans la propriété, « leader du marché en France et distribué dans plus de 100 pays » avec plus de 9 millions de cols commercialisés dans le monde en 2022 précise un communiqué.

« Il s’agit d’une nouvelle étape dans la relation de confiance développée depuis deux ans entre le groupe et la famille Matton avec la distribution de ses vins dans la région Asie-Pacifique » précise dans un communiqué Philippe Schaus, PDG de Moët Hennessy, pointant que « cette alliance, mue par une forte demande à l’export, permettra de renforcer le développement des vins Minuty à l’international, ce qui profitera à l’ensemble de la filière Rosé de Provence ».

Tendance lourde

Après les rachats en 2019 du château d’Esclans (et ses marques, dont Whispering Angels très implantée sur le marché américain) et du château Galoupet (cru classé de Provence), le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) continue de s’implanter et de peser sur le vignoble provençal. Après la vague d’investissements de stars (des acteurs Brad Pitt et Angelina Jolie à George Clooney), le Var attire de plus en plus les groupes du luxe (avec Pernod-Ricard et le château Sainte-Marguerite en 2022, mais aussi Roederer et les domaines Ott depuis 2004). Des investissements d’experts internationaux du luxe, très implantés en Champagne et Cognac, qui impliquent une mutation et une restructuration de la filière dans le Var, avec son lot d’interrogations dans le vignoble, voire d’indignation avec des opérations de rejet.

La Provence deviendra-t-elle la nouvelle Champagne, le nouveau Cognac, du vignoble et des marques de luxe ?