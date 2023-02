Validation du dépassement de 7 % des rendements butoir pour les vins de Bourgogne et de Champagne

P

aru ce 30 janvier, le décret « relatif à la modification exceptionnelle pour les vins issus de la récolte 2022 des rendements butoirs » le martèle : il s’agit d’une « modification exceptionnelle » avec un « relèvement temporaire du rendement butoir » pour des appellations de Bourgogne et de Champagne, afin de ne pas perdre une grappe du millésime 2022 « en raison de l'ampleur exceptionnelle des aléas climatiques de l'année 2021 et de leur impact sur les stocks de précaution des producteurs ». En vigueur depuis ce premier février, ce dépassement de rendement butoir ne s’applique qu’aux appellations de Bourgogne et de Champagne validées par arrêté* et dans la limite de 5 hectolitres par hectare (ou au maximum 7 % de relèvement). Ces volumes de vin dépassant le rendement butoir « abondent les stocks constitués en application de la mesure de régulation de marché ou le Volume Complémentaire Individuel (VCI, ne pouvant dépasser le VCI total maximum pouvant être stocké par un producteur donné) » ajoute le décret.

Pour bénéficier de ce dispositif, les appellations ont dû démontrer que leurs rendements 2021 avaient chuté de 20 % au moins par rapport à la moyenne quinquennale à cause d’aléas climatiques (notamment le gel, mais aussi le mildiou), avec pour conséquence une chute de 35 % au moins des stocks de l’AOP. Le décret précise que « le plan de contrôle de l'appellation prévoit des modalités de contrôle renforcées pour s'assurer de la qualité de la récolte ».

Modus operandi

Limité au millésime 2022, le déclenchement du dispositif est à l’initiative de l'organisme de défense et de gestion (ODG) de l'appellation qui sollicite le comité régional puis le comité national des appellations d'origine relatives aux vins de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), pour qu’une proposition soit transmise aux ministres Agriculture, de la Consommation et du Budget

* : Ces appellations blanches sont Bourgogne (rendement monté à 80 hl/ha), Bourgogne + dénomination géographique Hautes Côtes de Beaune (77 hl/ha), Bourgogne + dénomination géographique Hautes Côtes de Nuits (77 hl/ha), Bourgogne + dénominations géographiques complémentaires Chitry, Côte Chalonnaise, Côtes d'Auxerre, Côte d'Or, Côtes du Couchois, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Epineuil, Montrecul (ou Montre-Cul ou En Montre-Cul), La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre (à 78 hl/ha), les Coteaux Bourguignons (80 hl/ha), Bourgogne Aligoté (80 hl/ha), Mâcon (80 hl/ha), Mâcon + mention Villages (80 hl/ha), Mâcon + dénomination géographique (78 hl/ha), Petit Chablis (72 hl/ha), Chablis (72 hl/ha), Chablis + mention premier cru (70 hl/ha). Ainsi que les vins de base de l’appellation Champagne en rouge, rosé et blanc (à 16 500 kg/ha).