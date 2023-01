Les vins de Champagne satisfaits par 2022 restent prudemment optimistes pour 2023

E

n Champagne, l’heure est à l’optimisme prudent pour 2023. « Nous sommes très satisfaits des résultats de l’année 2022, avec un volume de vente qui sera compris entre 320 et 330 millions de bouteilles, précise Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons de Champagne. On a néanmoins quelques points d’inquiétude avec l’envolée du prix des matières sèches, la hausse des coûts de production liée à nos pratiques environnementales et bien-sûr l’inflation et le contexte géo-politique. Il faut rester prudents ».

Les ventes ont baissé le dernier trimestre 2022. Est-ce annonciateur d’un fléchissement des ventes avec des consommateurs qui font des arbitrages dans leurs dépenses ? Ou est-ce dû à un manque de bouteilles à vendre ? Pour David Chatillon, président de l’Union des Maisons de Champagne, « il n’y a pas eu de problème de ventes fin 2022 mais un manque de disponibilité. Les ventes ont baissé en grande distribution car il y a eu moins de promotions. Nous sommes optimistes à moyen terme car les fondamentaux de l’appellation Champagne sont bons. Le champagne a retrouvé sa place de vin d’exception grâce au travail mené depuis vingt ans. Il faut maintenir nos efforts pour améliorer à la fois la qualité de nos vins et la qualité perçue qui passe par l’environnement et l’image ».

Qui aurait pensé que 2021 et 2022 seraient si dynamiques ?

David Ménival, directeur de la filière Champagne au Crédit Agricole Nord Est, souligne la forte hausse des coûts de production, qui n’a été que partiellement reportée sur les prix de vente des vignerons. « Pour maintenir leur marge, ils auraient dû augmenter leurs prix de 0.60 € HT, or la hausse moyenne serait de 0.30 à 0,40 € HT. Il est difficile de se projeter sur les ventes de 2023. Qui aurait pensé que 2021 et 2022 seraient si dynamiques ? On va voir quelle sera la réaction des consommateurs avec un pouvoir d’achat plus faible et une offre en vins effervescents importante ». La disponibilité sera de nouveau limitée en 2023, le rendement de 2020 ayant été de 8000 kg/ha, contre 10 500 à 11 000 kg/ha en moyenne les autres années.