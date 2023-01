Un nouveau label HVE

Je pense que la mesure vraiment écologique concernant les produits de traitement est l'interdiction de certains produits cancérigènes comme c'est actuellement le cas. Cela implique plus de travail et de passage en tracteur notamment pour enlever l'herbe car on ne peut plus mettre de produits chimiques. C'est vrai que l'on ne considère pas le bilan carbone comme pour l'agriculture AB qui semble pourtant être le modèle. Le problème comme le dit VignerondeRions c'est que l'on peut toujours aller plus loin dans l'agroécologie, mais il ne faut perdre de vu le rendement car la rentabilité des exploitations est en baisse avec la hausse de tout les coûts et le marché du vin plutôt morose

VignerondeRions

Le 04 janvier 2023 à 09:46:15

A terme il sera impossible de garantir d'obtenir une récolte avec la réglementation HVE les années à pression. C'est assez simple on doit être meilleur que la moyenne concernant les IFT et il y a 2 principaux biais. - les IFT sont calculés sur des doses de produit en plein, or à chaque ré homologation on baisse les doses puisque on arrive à les diminuer sur le terrain. Or on ne pourra pas tendre vers ZERO traitement sans mettre en péril les récoltes. - Les IFT cible doivent être meilleures que les moyennes de la culture par région, or on ne regarde que ce qui est réalisé comme IFT sans le comparer au résultat agronomique. Je peux avoir un IFT à ZERO et une récolte à ZERO, je rentrerai dans la moyenne des IFT or j'ai un résultat nul. L'objectif de cultiver des terres c'est quand même pour récolter à la fin, si on intègre que cela peut être pour un résultat nul alors on acte la fin de l'agriculture, puisqu'il y a des coûts fixes à assumer. L'IFT cible doit être corrélé au rendement sinon c'est un cercle vicieux, qui va enterrer l'agriculture puisqu'on ne prend pas en compte la production, ce qui est quand même la raison d'être d'une culture.