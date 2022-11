"En mettant la barre trop haut, HVE devient une machine d’exclusion" du vignoble

D

Jérôme Despey : Le sujet fait beaucoup parler, c’est tout à fait compréhensible. C’est une mauvaise direction donnée par le gouvernement à un secteur qui s’est fortement mobilisé dans cette démarche de progrès, qui permet un tremplin vers d’autres certifications. C’est un travail de longue haleine que l’on mène dans la filière viticole, je le vois dans les Chambres d’Agriculture : avec la formation des caves coopératives et vignerons indépendants. On met beaucoup d’énergie dans le travail des pratiques et la capacité à s’adapter, faisant du vignoble le premier secteur certifié en HVE.

Il y a pour moi une incompréhension dans l’attitude du gouvernement de durcir les éléments de certification amenant à un risque d’exclusions des viticulteurs si l’on n’arrive pas à faire bouger les items de l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) et de fertilisation. Je conteste la méthode de calcul employée pour l’IFT de référence : c’est fait par un sondage téléphonique sur les fréquences de traitement. Ce n’est pas objectivé ! De plus, on ne peut pas ne pas sortir du calcul les traitements obligatoires (contre la flavescence dorée) et la présence des domaines en agriculture biologique (ayant un impact sur les régions très certifiées). Sur le sujet de la fertilisation, c’est incompréhensible par rapport aux pratiques. Si on ne nourrit pas la vigne, on ne donne pas de capacité de production aux domaines. On a déjà baissé les rendements, une étude objective de la chambre d’agriculture de l’Hérault le montre.

De facto, il y a un risque pour les nouveaux entrants à la certification. Les domaines déjà certifiés bénéficient d’une période de transition (jusqu’au 31 décembre 2024). Je demande une vraie concertation avec le ministère pour que la filière montre la réalité du désastre que le gouvernement devra assumer en responsabilité pour ces objectifs trop pénalisants pour la production viticole. Je comprends qu’il y ait eu des discussions autour de la Politique Agricole Commune (PAC) pour intégrer HVE aux écorégimes (comme les grandes cultures), mais on ne peut pas généraliser des pratiques. Ce sera de la seule responsabilité des ministères de l’Environnement et de l’Agriculture s’ils veulent prendre le risque de sortir a minima 30 % des viticulteurs certifiés à cause de critères non-adaptés à la filière viticole.

On ne peut pas en rester là ! Je souhaite que l’on regarde en concertation les critères IFT et fertilisation. Pour les infrastructures agroécologiques, il semblerait que la filière puisse arriver à répondre aux nouvelles demandes, même si elles sont plus contraignantes. Nous avons des éléments permettant de démontrer qu’en mettant la barre trop haut, HVE devient une machine d’exclusion. Pour la viticulture, le sujet des écorégimes n’existe pas. HVE est une démarche de progrès.

Je le conteste fermement. HVE n’est pas le bio, on ne l’a jamais dit. HVE est une marche entre le conventionnel, le raisonné, et le bio, pour que les viticulteurs puissent s’inscrire dans des démarches de progrès. Le but n’est pas la similitude avec l’Agriculture Biologique. Je respecte profondément les différentes voies de certification et je ne les oppose pas. Les réalités économiques et de territoire font que tout le monde ne pourra pas faire du bio. Le juge de paix, c’est le marché : ce n’est pas parce qu’il y a des difficultés pour AB qu’il faut s’en prendre à HVE. Dans le but du développement agricole, on se doit de pouvoir ancrer la viticulture dans le progrès. Le palier de la certification HVE est un bon élément, qui doit être saluée par les bio. Ce n’est pas en dénigrant l’un que l’on se portera mieux. Il ne faut pas opposer, mais additionner.

Il a raison, on sait là où l’on veut nous mener. On le dit depuis le début : ça ne passera pas pour la viticulture. Et qu’est-ce qui a été fait pour se mettre autour de la table ? Le ministre a dit qu’il y aurait une concertation, que la porte était ouverte. Je tends la main, on ne peut pas en rester là. Nous ne partageons pas la décision qui a été prise, nous n’assumerons pas de tels niveaux d’accès.

Je ne peux parler pour la Coopération Agricole, mais je peux expliquer la position de la FNSEA. Ceux qui votaient contre le nouveau référentiel étaient des associations environnementales (ONG et syndicats comme la Confédération Paysanne) qui souhaitaient supprimer la HVE. La FNSEA est contre la suppression de HVE, mais ne peut être pour un référentiel qui ne convient pas. Comme les Jeunes Agriculteurs et les Chambres d’Agriculture, nous nous sommes abstenus. La FNSEA a toujours écrit qu’il fallait sortir les viticulteurs du pas de temps de l’écorégime, que cela aurait trop d’impact pour la viticulture.