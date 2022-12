Fêtes de vin d’année

E

ntre la dinde et la bûche, l’heure est au bilan de 2022. Et quel millésime, la production de vin aura tenu du sport de combat, une lutte pied à pied pour toute la filière ! Son endurance n’aura pas été un vain mot face à une succession ininterrompue d’aléas climatiques, des prémices de la saison viticole jusqu’aux vendanges : gelées, orages de grêle, sécheresse et canicule… Ne manquaient que le mildiou et les sauterelles ! Il en fallait de la persévérance pour continuer à travailler la vigne, alors que tout semblait se liguer contre son fruit. Malgré les vents contraires, le vignoble rentre une récolte conséquente, à la qualité prometteuse qui témoigne des capacités de résistance et d’adaptation du vignoble.

Maintenant qu’un "vrai" hiver est présent, ces épreuves paraissent déjà loin, mais leurs difficultés doivent rester à l’esprit pour alerter sur la nécessité de changer les pratiques face au changement climatique. Comme l’avait enseigné le coup de chaud de 2003, la gestion de la surface foliaire est capitale : présenté en modèle, le gobelet ne sera pas adapté à tous, mais il peut déjà inspirer. Longtemps taboue, l’irrigation est devenue un sujet central dans les débats viticoles cette année : la modification prochaine de la réglementation du 15 août devrait conduire à de nouveaux projets où l’essentiel sera de raisonner quantité (des prélèvements vis-à-vis d’autres usages) et qualité (comme l'exploitation d’eaux usées).

D’autres leviers existent pour aider le vignoble à s’adapter aux défis climatiques : choix du matériel végétal (cépage et porte-greffe), gestion de l’enherbement (avec une volonté émergente de moins travailler les sols, de les pailler, etc.), définition de la maturité selon les profils produits (en privilégiant la fraîcheur aux degrés alcooliques)… Sans oublier l’exploration de nouveaux terroirs : des projets viticoles se développent en Bretagne, Normandie, Pas-de-Calais…

Cette fin d’année, les vins du millésime 2022 sont là. Et ce n’était pas une mince affaire. L’avenir dira si cette chaude année paraîtra d’une agréable fraîcheur dans 30 ans. En attendant, les équipes du site Vitisphere et de la revue la Vigne vous souhaitent de bonnes fêtes.