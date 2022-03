Le vignoble normand structure sa renaissance

T

erre de calvados et de camembert, la Normandie se dote d’un véhicule associatif pour redevenir un terroir viticole. Soutenue par la région Normandie et la Chambre d'Agriculture, l’association Les Vignerons de Normandie vient d’être créée le 18 janvier 2022 pour réunir les domaines viticoles sur les cinq départements normands (la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne). « Nous réunissons une trentaine d’exploitants ayant réalisé des plantations ou préparant un projet viticole » explique son président, Édouard Capron, à la tête du domaine Saint Expedit (2 hectares de vignes plantées à partir de 2016 à Freneuse, en Seine-Maritime).

Si la majorité des membres viennent juste de planter leurs vignes, il en est un qui tient du pionnier de l’histoire du renouveau viticole normand. Gérard Samson a créé son domaine, les Arpents du Soleil en 1995 à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados). Regroupant actuellement 6,6 hectares de vignes en IGP Calvados et Calvados Grisy, le vigneron démontre qu’il est possible de vivre du vin en Normandie. S’étant battu pendant des années pour avoir des droits de plantation, Gérard Samson souhaitait expérimenter la recréation d’un vignoble historique. Il ne parlait pas à l’époque de réchauffement climatique. Et il n’en parle d’ailleurs toujours pas. « Je me base sur l’histoire. L’endroit où se trouve mon vignoble portait de la vigne avant la Révolution (il était présent sur la carte de Cassini) et se trouve sur le même étage géologique que la Côte de Nuits » souligne-t-il, ajoutant que ses raisins ont toujours été mûrs.

On démarre

Alors que la viticulture septentrionale connaît un fort engouement, dopé par le changement climatique, cette association a pour « but de lancer la région viticole et structurer la filière. De donner des billes à ceux qui veulent se lancer » explique Édouard Capron, qui appuie la diversité des membres de l’association : tant dans leur géographie (sur les cinq départements) que dans leur profil (beaucoup ont encore une autre activité professionnelle pour assurer leurs revenus) ou leur encépagement (avec des cépages septentrionaux ou méridionaux). « Aujourd’hui, on démarre, c’est très ouvert. Il est un peu tôt pour dire ce que va être le vin de Normandie. Nous avons les mêmes terres que la Champagne ou les vignobles d’Angleterre. Notre objectif est de faire un vin de Normandie, pas un sous-Bourgogne ou sous-Champagne » évoque le président de l’association.

Ayant le projet de cartographier les terroirs normands, Édouard Capron souligne que le changement climatique peut aider les vignobles normands à mûrir, mais peut aussi les rendre vulnérables aux aléas climatiques (ses vignes ont ainsi gelé en 2021). L’association doit désormais être lancée officiellement ce jeudi 14 avril à Caen par le président de la région, Hervé Morin.