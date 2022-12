Plus de 100 % de remplissage pour le salon Wine Paris & Vinexpo Paris 2023

S

e tenant du lundi 13 au mercredi 15 février 2023, le salon Wine Paris & Vinexpo Paris réunira plus de 3 315 exposants sur 8 halls (3 de plus par rapport à 2022, dont un dédié au bar à spiritueux BeSpirits). Ayant dépassé l’objectif initial de 3 100 stands, l’organisateur Vinexposium ne fanfaronne pas malgré un taux de remplissage de 102 %. « Ça ne se passe pas trop mal… C’est un doux euphémisme. Mais il ne faut pas verser dans l’euphorie : nous devons rester concentré sur l’objectif, jusqu’au 16 [février 2023] et au-delà. Nous ne sommes pas encore à notre vitesse de croisière » explique Rodolphe Lameyse, le directeur général de Vinexposium, qui souligne avoir levé une certaine inertie, mais ne compte pas s’arrêter dans la mise en mouvement d’un salon de référence à l’international.

Ayant ouvert sa première liste d’attente avec l’édition 2023, le salon Wine Paris & Vinexpo Paris veut marquer un nouveau tournant. Fondé en 2020, sur l’union des salons Wine Paris (créé en 2019) et Vinexpo Paris (qui ne s’est jamais tenu seul), l’évènement a marqué la reprise des salons internationaux en 2022 et veut accompagner la filière dans la période difficile qui s’annonce en 2023. « C’est tout le paradoxe du commerce. Quand tous les indicateurs sont au vert, il n’y a pas besoin de beaucoup d’efforts pour sa commercialisation. Quand il y a des tensions, il faut doubler les efforts commerciaux et c’est là que les salons prennent tout leur sens » indique Rodolphe Lameyse.

Tout va se jouer en 2023

La seule réalisation qui satisfera le directeur de Vinexposium sera d’établir son salon parisien comme la destination commerciale incontournable pour le commerce international des vins et spiritueux. En détrônant le salon allemand ProWein (se tenant chaque mois de mars à Düsseldorf, sauf lors du report mitigé de mai 2022). « Tout va se jouer en 2023 pour nous confirmer comme place d’affaires en 2024 » estime Rodolphe Lameyse, qui souligne la démonstration de preuve du rendez-vous en 2022 : « ceux qui ont fait l’effort de venir avec une petite surface l’ont doublée en 2023 ».