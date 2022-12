Création d’un vignoble de rupture pour tester un avenir sans intrants à Bordeaux

E

xploitation de formation du lycée viticole de Blanquefort et des futurs opérateurs du vignoble bordelais, le château Dillon va bientôt accueillir un vignoble expérimental mettant à l’essai des pratiques mettant le vignoble bordelais à jour face au changement climatique et aux attentes des marchés. Le cru bourgeois va ainsi accueillir des essais d’innovation de rupture en dehors du cadre AOC explique Jérémy Ducourt, le président du Vinopôle Bordeaux-Aquitaine, ce mardi 29 novembre sur le salon Vinitech (Bordeaux).

Le vigneron indique que ce vignoble expérimental se construira en plusieurs phases : d’abord la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques en 2023, puis des essais de palissage, de réduction des intrants… « Toutes les pistes sont ouvertes, l’idée est d’avoir un vignoble qui peut prendre des risques pour s’adapter au changement climatique et à la réduction des intrants. Comme avec un itinéraire 100 % biocontrôle » poursuit Jérémy Ducourt, soulignant que « l’idée est de pouvoir tester des itinéraires qui seraient trop risqués en propriété pour la pérennité de l’entreprise. »

Serre de prémultiplication insect proof

Autre projet majeur du Vinopôle, la création d’une serre de prémultiplication de matériel végétal sous filet insect-proof à Blanquefort, dans le cadre du nouveau plan national dépérissement du vignoble (PNDV). Cette serre de 768 m² (avec un filet de 500 µm x 600 µm) doit permettre de protéger les plants de vigne des ravageurs émergents. L’autorisation de construction ayant été accordée, les travaux doivent commencer. « L’objectif est de sécuriser la production de plants de vignes totalement indemnes de viroses (comme la flavescence dorée) » indique Jérémy Ducourt. La serre doit accueillir 3 000 containers de greffons et porte-greffes pour une production de 100 000 greffons et 100 000 porte-greffes adaptés au changement climatique et résistants aux maladies.

« Au-delà de ces deux projets principaux, le Vinopôle poursuit son travail de recherche appliquée » ajoute Thomas Solans, son secrétaire général, qui liste des propositions de viticulture connectée, de gestion des couverts végétaux, de modélisation des spores de mildiou…