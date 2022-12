La résilience des sols viticoles à l’Unesco

P

our Marc-André Selosse*, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, la sécheresse du millésime 2022 a eu peu d’effet, en raison du pouvoir tampon du sol qui minimise l’effet des variations, comme il l'explique lors de l’Université de la Terre de l'UNESCO à Paris. Avec un million de bactéries dans un gramme de sol, l’essentiel de la biodiversité se trouve là. L’agriculture traditionnelle a abimé les sols avec ses labours, mais il souligne qu’on a « perdu de la population et de la diversité, mais pour l’instant, il n’y a pas d’espèce qui a disparu ».

Mathilde Boisseau, directrice Vigne et Vin de la Maison Hennessy à Cognac est claire « Pas besoin de tout savoir pour commencer des actions, car il n’y a pas de solution universelle. Tout le monde sait semer un couvert végétal. On travaille tous les jours sur nos 180 ha en propriété qui servent de laboratoire. On a planté 7 km de haies. Depuis 8 ans on expérimente et on tire des conclusions qu’on partage avec nos apporteurs ». Ils représentent 32 000 hectares, l’enjeu est collectif.

Interdisciplinarité

Les intervenants s’accordent à trouver que l’éducation et l’enseignement sont inadaptés. « Les sciences de l’environnement n’ont pas de place en primaire, dans les écoles d’agro, le coefficient des maths est le même que celui de la biologie. Alors que l’interdisciplinarité est la seule solution » souligne Marc-André Selosse. Heureusement on trouve parfois sur Youtube ce qui n’est pas enseigné en classe. « Le problème du sol est culturel. C’est le placenta de l’humanité, il n’a pas une bonne image, il est sale, on y met les morts. Les gens ne voient pas le sol comme une solution ». Ils ne comprennent pas ses fonctions.

Un chef ambassadeur

Lors de l’Université de la Terre 2022, le chef argentin triplement étoilé en France Mauro Colagreco a été nommé qu’Ambassadeur de bonne volonté en faveur de la biodiversité par Audrey Azoulay, directrice-générale de l’Unesco. La première fois qu’un chef se voit confier cette mission. A quand un vigneron ?

* : Marc-André Selosse est l’auteur avec Mathieu Burniat d’une bande dessinée aussi instructive que récréative, Sous terre ! (publiée en 2021 chez Dargaud).