Le vigneron Hervé Cazenave remporte les Pacherenc d’or 2022

T

radition de la fin d’automne entre Bigorre et Béarn, la vente aux enchères des Pacherenc d’Or a pris place le 21 novembre au château de Crouseilles, propriété de la cave coopérative éponyme, au cœur de la zone de production des Madiran et pacherenc du Vic-Bilh. « Une centaine de cavistes, restaurateurs et acheteurs venus du monde entier » étaient cette année présents pour la 21ème édition de la manifestation au cours de laquelle « 14 barriques de ces vins blancs alliant fraicheur, complexité et vivacité, fruits d’une sélection exigeante, ont été vendues aux professionnels », précise un communiqué.

Créée en 2002 par les vignerons de Plaimont et de la cave de Crouseilles, cette manifestation vise à « révéler l’originalité et l’excellence des vins blancs du Pacherenc du Vic-Bilh » du dernier millésime récolté, appuie ce communiqué. Sur les quatorze barriques de vins de 2021 présentées cette année, trois créations en Pacherenc secs, récoltées fin septembre, ont côtoyé le reste des propositions en Pacherenc doux proposées aux professionnels, dont deux Pacherenc doux bio. « Chaque barrique est élaborée par les soins méticuleux d’un vigneron qui y investit son style, sa vision et son expérience. En proposant ces folles créations, les vignerons illustrent toute l’originalité de leur appellation », ajoute le communiqué. Une dégustation de sélection des lots est opérée en fin de printemps, au cours de laquelle l’ensemble des vignerons postulants et les œnologues des caves de Plaimont et Crouseilles définissent à l’aveugle la quinzaine de barriques qui seront présentées aux enchères des professionnels.

Zeste de pamplemousse confit, véritable signature de ce millésime

Le grand gagnant du 1er prix est cette année Hervé Cazenave, vigneron à Arroses, pour une une création issue de vignes vendangées « le 19 novembre », indique le vigneron, cette barrique étant finalement adjugée 5 700 € par le coup de marteau de fin d’enchère. « J’ai pris des risques en allant vendanger des raisins aussi tard dans une année aussi particulière, on ne gagne pas toujours. J’ai vendangé si tard pour capter toute la force tendue de ce millésime et ne pas user son énergie. Une première de ma vie de vigneron, qui m’a fait découvrir des jus extrêmement riches, formidablement nerveux et légèrement amers. Je n’ai pas souvenir de m’être déjà autant approché du zeste de pamplemousse confit, véritable signature de ce millésime », développe Hervé Cazenave.

DR B.Dugros

Les 2ème et 3ème prix ont été attribués à Alice & Paul Dabadie (enchère à 5 500 € pour un Pacherenc bio), et Sylvie Louit, Benjamin et Jean-François Gieusse (enchère à 5 400 € en Pacherenc doux). Ces derniers ont d’ailleurs réussi la grande première de faire sélectionner deux barriques, en sec et en doux.

Chaque année, la somme recueillie par la barrique d’or est versée à une œuvre de mise en valeur du patrimoine de la région du Vic-Bilh. Les projets déposés doivent relever de la rénovation, de la réhabilitation ou de l’aménagement de sites situés sur les communes viticoles de l’appellation Pacherenc. « Cette année, les profits seront reversés à l’association Patrimoine Doléris, Territoire d’Avenir, qui œuvre pour la réhabilitation du chai Doléris, bâtisse du début du XXe siècle, dans l’objectif de faire revivre ce lieu d’exception au travers d’actions culturelles, économiques, oenotouristiques et sociales », explique un communiqué.