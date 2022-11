P

résident de la fédération Vignobles & Découvertes, Michel Chapoutier tire les conséquences du dernier ‘Fascinant week-end vignobles & découvertes’, qui a rassemblé 40 000 visiteurs entre les 13 et 16 octobre derniers. Pour le négociant rhodanien : « le succès de cette dernière édition vient renforcer nos ambitions : pérenniser ce rendez-vous annuel et faire de l’Hexagone la première destination oenotouristique au monde ! ». Avec une hausse de 30 % des visiteurs en 2022 par rapport à l'édition 2021, le cap de ces journées est donc fixé sous le signe de l’ambition. « Ce succès confortant la décision de la fédération Vignobles & Découvertes de faire de cette manifestation annuelle de véritables journées nationales de l’œnotourisme », proclame même un communiqué.

Atout France, l’agence de développement touristique française, estime que la France compte chaque année environ 10 millions d’œnotouristes, dont 48 % viennent de l’étranger. « Il est toutefois difficile d’établir une comparaison avec les pays concurrents qui ne mesurent pas tous l’œnotourisme de la même façon : certains vont compter les visiteurs, d’autres les touristes. Toutefois, si on s’essaye à l’exercice, seuls les Etats-Unis affichent une fréquentation oenotouristique supérieure, avec des estimations entre 13 et 15 millions d’œnotouristes par an », affine la communication d’Atout France. Par ailleurs, 80 % de ces œnotouristes du vignoble US sont américains, « c’est ce qui nous permet de dire que la France est aujourd’hui la destination qui accueille le plus d’ œnotouristes étrangers au monde (en volume) », expliquent les services d’Atout France.

9 régions viticoles

Depuis son lancement en 2014, cet évènement du ‘Fascinant week-end’ a tracé sa route et franchi les paliers. Cette 9ème édition n’était que la 2ème de cette manifestation à l’échelle nationale, alors que les précédentes versions n’avaient pris qu’une implantation régionale. Elaborée en partenariat avec Atout France, cette édition 2022 a pris racine dans neuf régions vinicoles majeures de l’Hexagone : Alsace, Auvergne-Rhône-Alpes, Bordelais, Bourgogne, Champagne, Cognac, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Val de Loire. « 61 destinations labellisées Vignobles & Découvertes, 17 bassins viticoles et pas moins de 750 activités réparties sur 4 jours figuraient au menu de cette édition », rappelle un communiqué. Nouvelles régions, nouvelles destinations et nouvelles animations ont permis d’enrichir l’offre de cette édition 2022 où course à pied, rallye-découverte ou concert de jazz ont côtoyé ateliers de dégustation, accords mets et vins et visites en tous genres.

Les organisateurs peuvent même détailler une caractérisation du visitorat enregistré cette année. « Majoritairement, les visiteurs sont originaires du département concerné, à 70 %. 43 % des participants ont effectué le déplacement au niveau régional, et 12 % se sont signalés en provenance d’autres pays européens, principalement de Belgique », détaille un communiqué. En outre, 71 % des participants ont fait le déplacement en couple, 50 % sont venus en famille, et 60 % entre amis.

71 destinations viticoles

La fédération nationale Vignobles & Découvertes est née en 2019, suite à la tenue des assises nationales de l'œnotourisme. « L’objectif est de représenter toutes les destinations, promouvoir le label Vignobles & Découvertes et faire connaître au grand public ses exigences qualitatives. 71 destinations viticoles engagées dans l'œnotourisme et détentrices du label Vignobles & Découvertes sont à ce jour affiliées à la fédération », rappelle un communiqué