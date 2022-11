Le fournisseur 110 Vigne s’ancre un peu plus dans le vignoble de Chablis

L

e Conseil d’Administration de 110 Bourgogne, née en 1990 de la fusion de plusieurs coopératives, unions, et sociétés de négoce basées en Côte d’Or et dans l’Yonne, annonce l’acquisition du magasin chablisien du groupe Phyto Service. Ce dernier conserve le reste de son réseau, de la Bretagne à Bordeaux.

« Nous commencions à être à l’étroit. Nous avons vu dans la mise en liquidation judiciaire du magasin l’occasion de gagner en espace de stockage » commente Stéphane Lambert, déjà gérant de deux magasins 110 Vigne, filiale viticole du groupe, à Chablis et dans l’Auxerrois.

Ce rachat va permettre à 110 Vigne d’accélérer son développement dans ses domaines de prédilection, la nutrition et la protection de la vigne, le palissage, l’emballage, l’accompagnement des viticulteurs de la récolte à la mise en bouteille et l’analyse des moûts et des vins dans son laboratoire, avec le soutien des conseillers et du laboratoire de Moreau œnologie.

Extension de gamme

« Phyto Service vend également de l’outillage professionnel et de l’agrofourniture, ce que nous ne faisions pas encore » reprend Stépane Lambert, qui annonce en plus travailler sur de nouveaux services à destination des viticulteurs et agriculteurs.

Le magasin chablisien comptait deux salariés. « L’un a été licencié par Phyto Service, l’autre est en négociation avec 110 Vigne pour intégrer notre équipe » détaille le directeur commercial.