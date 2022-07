Premiers coups de sécateurs pour les précoces vendanges 2022

F

idèle au rendez-vous ! Comme à son habitude, Laurent Maynadier peut revendiquer cette année le titre de la vendange la plus précoce de France. « L’objectif est de faire un muscat sec frais et presque thiolé, qui ne déborde pas trop sur le côté muscaté, qui se développe plus dès que l’on va au-delà des 12-13 % vol. Cela fait plusieurs années que je me suis lancé sur ce type de profil pour mon muscat sec récolté tôt, et ça marche bien, alors je continue ! », raconte le propriétaire du domaine Champ des Sœurs à Fitou, dans l’Aude.

Pour la 3ème fois en 6 ans, c’est au mois de juillet qu’il donne les premiers coups de sécateurs dans cette parcelle d’1,5 ha en plaine au bord des étangs. « Mais c’est l’année la plus précoce, alors que nous avions commencé le 27 juillet en 2020, qui était une année très précoce ». Pour ce profil de vin qui plaît à sa clientèle, Laurent Maynadier démarre la récolte autour de 11 %vol. « Il nous faut 5 jours pour finir la parcelle avec notre petite équipe de vendangeurs, en travaillant chaque jour de 7h à midi », précise le vigneron du domaine Champ des Sœurs, « nous commençons par la partie la plus caillouteuse pour finir par la zone des sols plus profonds car la maturation est hétérogène sur la parcelle ».

Roussanne en août

Bon an mal an, ce sont 70 hl de jus de muscat qui sont obtenus pour cette parcelle la plus précoce de l’exploitation fitounaise. Avant pressurage, Laurent Maynadier conserve les raisins en chambre froide entre 8 et 10°C pour préserver la fraîcheur aromatique de cette cuvée "Les Pépettes".

Entre étangs et garrigues, la vendange 2022 a commencé ce 25 juillet au domaine Champ des Soeurs - Laurent Maynadier

Les vendanges du Champ des Sœurs ne reprennent ensuite qu’autour du 10 août avec une roussanne voisine de cette parcelle de muscat. D’ailleurs, depuis 2020 et la crise sanitaire, la récolte de la parcelle de muscat ne se fait qu’avec des personnes vivant dans le secteur et des jeunes du coin.

Expérience de 2019

Alors que cette saison s’est placée sous le signe des fortes chaleurs, Laurent Maynadier n’a pas oublié le coup de chaud de juin 2019. « Avec ces températures, je n’ai pas du tout rogné pour protéger les grappes avec le feuillage. J’avais très peur des brûlures, dont nous avons été préservés. Sur l’expérience de 2019, je n’ai pas utilisé de soufre poudre de l’été, ni d’huile essentielle d’orange », valide le vigneron du domaine Champ des Sœurs.

Sur les bords de la Méditerranée, les zones précoces devraient rapidement suivre le coup d’envoi initié par Laurent Maynadier. La cave coopérative des vignobles d’Héraclès, à Codognan, dans le Gard, devrait récolter, sous réserve de confirmation par les contrôles de maturité, ses premiers muscats secs dès les 28 et 29 juillet. Les premiers muscats secs de l’Aude et du Roussillon devraient également être ramassés entre fin juillet et le début du mois d’août. Pour la suite des opérations, une grande incertitude plane toutefois autour du manque d’eau, un consultant du Roussillon indiquant que beaucoup de vignerons indiquent « des blocages de maturité suite à la semaine caniculaire du 14 juillet ».