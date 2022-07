L’AOC Bordeaux veut mettre 10 hl/ha de vin en réserve en 2022

B

aptisée "volume régulateur", l’outil de mise en réserve du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) vient d’être adopté dans son principe ce 11 juillet en assemblée générale. Son objectif est d’amortir les déficits d’approvisionnement liés aux incidents climatiques explique Ann-Cécile Delavallade, la directrice du service économie du CIVB, pointant les petites récoltes 2013, 2013 et 2021. Mis en œuvre dès le millésime 2022 sur les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur en rouge (respectivement 33 000 et 13 000 hectares en 2021), ce dispositif passe par la création de deux niveaux de rendement : le premier correspond au volume directement revendicable en AOC fixé par le CIVB (en fonction des volumes commercialisés et des stocks) et le deuxième au rendement annuel de l’appellation qui est fixé par l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG). La différence entre le deuxième et le premier constitue le volume mis en réserve, sans AOC jusqu’à libération des volumes. Plafonnée, la réserve peut être alimenté pendant plusieurs récoltes, avec un rafraîchissement pour que seul le millésime le plus récent soit mis en stock.

Pour cette première récolte, le volume mis en réserve est de 10 hl/ha pour l’AOC Bordeaux rouge. Au-delà du rendement revendicable de 50 hl/ha et jusqu’au rendement annuel de 60 hl/ha, tous les volumes sont mis à part, sans AOC pour ne pas être intégré au stock de l’appellation et ne pas peser sur le marché indique Ann-Cécile Delavallade. Ces volumes peuvent être libérés selon trois modalités : un déclassement décidé par l’opérateur hors AOC (en IGP ou vin de France), la compensation d’une récolte suivante déficitaire par le déblocage d’AOC (ou des difficultés financières*) et la décision collective de répondre à la forte demande du marché (quand l’offre est jugée insuffisante). Les deux deniers cas impliquent une revendication en AOC par les opérateurs.

Coefficient de stockage

Pour la mise en place de la mesure, les Volumes Complémentaires Individuels (VCI) pourront alimenté le volume régulateur à titre de rafraîchissement (dans la limite de 30 hl/ha, le plafond cumulé de volume régulateur pour les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur). A terme, « le rendement revendicable est fixé pour se rapprocher de l’équilibre du marché, et assurer son maintien dans le temps. Il tient compte par conséquent des niveaux de stockage et des prévisions de commercialisation. Ce rendement intègrera une volonté collective d’aboutir à un coefficient de stockage déterminé » indique le CIVB.

Avec la validation d’un avenant à l’accord interprofessionnel triennal et d’un avenant pour la campagne 2022-2023, le CIVB doit maintenant faire valider ces dispositions par ses ministères de tutelle (Agriculture et Économie). L’ODG intégrera ces dispositions dans ses prochaines déclarations de revendication 2022. Avec cet outil, les vins de Bordeaux se dotent d’une nouvelle assurance récolte et d’un outil de régulation des marchés pointe Ann-Cécile Delavallade. « Ce dispositif vise à lisser les décalages entre l’offre et la demande » déclare Allan Sichel, tout juste reconduit à la présidence du CIVB, notant que « ce n’est qu’un outil de réglage, qui ne fera pas disparaître l’écart structurel que nous constatons maintenant depuis plusieurs années » entre offre et demande d’AOP en Gironde.

* : Redressement judiciaire, dépôt de bilan, liquidation ou cessation d’activité. « Ces cas font l’objet d’une demande formalisée au CIVB et d’une décision interprofessionnelle » indique le CIVB.