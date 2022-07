Des vins éthiques

D

éveloppé sur des valeurs engagées « pour rendre le monde du vin meilleur pour l’environnement », Ethic Drinks poursuit sa proposition de gammes de vins en rapport avec ce mot d’ordre. « De la vigne au verre, nous maîtrisons et limitons l’impact de nos produits au maximum. Et nos émissions résiduelles sont compensées par le biais de projets de reboisement. Tout cela a été rendu possible grâce à des partenaires engagés, de nos vignerons à nos transporteurs », explique Mickaël Alborghetti, dirigeant fondateur d’Ethic Drinks.

C’est pour aller encore plus loin dans l’engagement que le partenariat avec l’organisation non gouvernementale (ONG) Sea Sheperd a conduit à la gamme de vins Sous l’Océan. « Elle vise à sensibiliser tout un chacun sur l’importance des espaces maritimes pour l’équilibre de la planète. En ce sens, nous nous sommes engagés financièrement et physiquement avec Surfrider. Désormais, nous avons établi un partenariat vertueux avec Sea Shepherd », reprend le dirigeant d’Ethic Drinks.

5 % du chiffre d'affaires

5 % du chiffre d’affaires annuel de cette gamme Sous l’Océan sera reversé directement à l’association, sans qu’aucun objectif particulier ne soit fixé pour cette gamme qui sera distribuée dans le réseau CHR (cafés-hôtels-restaurants). « Nous poussons le bouchon un peu plus loin avec ce branding engagé de nos bouteilles et une part conséquente de chiffre d’affaires là où d’autres s’engagent habituellement sur les bénéfices. Mais nous tenions à avoir une action conséquente avec cette organisation que nous croisons régulièrement. Nous avons le statut d’entreprise à mission », reprend Mickaël Alborghetti. Ethic Drinks a créé cette gamme avec des vins du Languedoc et de Bordeaux, en IGP de cépages en vins blancs, rosés et rouges, mais aussi en AOC.

Sea Shepherd est une ONG fondée en 1977 qui « lutte contre la destruction de la vie et de l’habitat marin dans son ensemble », relate un communiqué. L’organisation s’oppose aux activités illégales en haute mer, « territoire où aucune juridiction nationale ne prévaut, avec l’objectif de rendre compte aux autorités et au grand public des manquements aux réglementations permettant de protéger les océans et leurs écosystèmes. En collaboration avec Interpol, mais aussi le gendarmeries parquets, et certaines marines locales, Sea Shepherd traque les braconniers pour exposer leurs activités illégales », déroule un communiqué.

L’association explique avoir sauvé 6 000 baleines des bateaux harponneurs japonais rien que dans les eaux antarctiques. Au quotidien, l’association tient tête aux chasseurs de phoques, récupère des filets de pêches illégaux, et s’engage à une échelle locale avec les collectivités, afin de les sensibiliser aux enjeux marins.