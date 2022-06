Les négociants affichent leurs métiers et leur souhait de recruter à Bordeaux

A

vec "Paroles de Négociants", la fédération des négociants de vins de Bordeaux et de Libourne (Bordeaux Négoce) offre gratuitement aux visiteurs Bordeaux Fête Le Vin (du jeudi 23 au dimanche 26 juin) une visite dans les coulisses de la place de Bordeaux. De la ligne d’embouteillage à l’expédition, en passant par la commercialisation et la dégustation. Visuelle et virtuelle, cette exposition de 16 portraits est marquée par l’approche esthétique du photographe Guillaume Bonnaud (ayant réalisé la série des "Gueules de Bordeaux" pour le syndicat viticole, actuellement exposée sur les grilles du Jardin Public de Bordeaux).

Permettant de voir le quotidien des collaborateurs des négoces bordelais, cette exposition est augmentée par des témoignages vidéo (accessibles via un QR Code) et une immersion dans le parcours d’un vin chez un négociant (via un casque de réalité virtuelle). Inédite, cette exposition cible le grand public avec deux objectifs : expliquer ce qu’est le métier de négociant et créer des vocations.

Le négoce recrute

« Auparavant, nous avions un pavillon des grandes marques où l’on dégustait nos vins. Mais nous étions un peu frustrés à chaque fin de fête : nous parlions des produits, mais nous n’expliquions pas ce qu’est une maison de négoce à Bordeaux » explique Catherine Duperat, la directrice de Bordeaux Négoce. Répartissant désormais une centaine de vins à déguster directement sur les stands des régions viticoles, les négociants ont le champ libre pour transmettre leurs messages pédagogiques. Et de recrutement. « Nous faisons face à un enjeu d’attractivité : les négoces recrutent. Sur les métiers présentés, il y a des pénuries, avec des postes ouverts non pourvus » indique Catherine Duperat.

Cette exposition doit continuer de vivre après la fête du vin, notamment sur des salons dédiés à l’emploi et aux formations.