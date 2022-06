Le ministre de l'Agriculture assure son poste et doit réassurer le vignoble

Ã

Élu à 56,57 % des voix exprimées ce dimanche 19 juin dans la première circonscription du Loir-et-Cher, le nouveau ministre de l’Agriculture Marc Fesneau va pouvoir conserver son maroquin rue de Varenne dans le gouvernement actuellement formé par la première ministre Élisabeth Borne. Et la filière vin va enfin pouvoir être accueillie dans son ensemble, après plus de deux mois d’attente. Des élections présidentielles à celles législatives, les dossiers chauds de la filière vin vont pouvoir être relancés auprès de l’exécutif après cette période de suspens. À commencer par la finalisation de la réforme de l’assurance climatique. Devant entrer en vigueur le premier janvier 2023, le nouveau cadre assurantiel de l’agriculture française doit être défini avec la publication d’ordonnances fixant les seuils de déclenchement de la solidarité nationale et les niveaux d’aides à l’assurance. Des discussions sont attendues entre filières et assureurs pour définir ces paramètres cruciaux. Les représentants du vignoble ne vont pas manquer d’alerter le ministre sur l’enjeu de réformer le calcul de la référence de production pour les assurances : la moyenne olympique. Comme le ministre a pu le constater ce lundi de Pentecôte lors de visites de vignobles ravagés par les orages de grêle (à Bordeaux et en Gascogne), cet outil réduit l’intérêt de l’assurance multirisque climatique.

« Honnêtement, ce n’est pas un sujet que national. C’est un sujet d’abord européen et en plus de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) » indiquait ce 6 juin Marc Fesneau dans le Gers, soulignant qu’il faut que la France trouve des alliés européens pour porter le sujet à Bruxelles. « Ce n’est pas parce que c’est un sujet lointain et compliqué qu’il ne faut pas que l’on essaie de s’y attacher pour trouver des solutions. Il m’étonnerait que nous soyons le seul pays du monde qui connaisse ces phénomènes de dérèglement climatique et pour qui cette question soit posée » rassurait le ministre, qui fait depuis face à une demande ferme de la filière : avancer sur la refonte de la moyenne olympique avant la mise en place de la nouvelle assurance récolte.

Aides et transmission

D’autres dossiers viticoles comptent peser sur le bureau du ministre. De la conclusion des aides pour le gel 2021 (en cours) aux demandes de soutien de la trésorerie des vignobles plurisinistrés (par les taxes Trump, la crise covid, les aléas climatiques, l’invasion russe en Ukraine… notamment avec les PGE, Prêts Garantis par l'Etat), en passant par les demandes portées par Bordeaux sur le rétablissement d’aides à l’arrachage. La facilitation des transmissions familiales est également un sujet politique que la filière souhaite voir aboutir, avec la concrétisation des propositions portées par le récent rapport d’Éric Girardin, réélu dans la troisième circonscription de la Marne. À la tête du groupe d’études vigne et vin de l’Assemblée Nationale pendant la dernière mandature, la députée du Tarn Marie-Christine Verdier-Jouclas n’a pas été réélue ce 19 juin.