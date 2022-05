Modernisation et féminisation des cavistes Nicolas pour ses 200 ans

L

ouis Nicolas a ouvert sa première cave en 1822 au centre de Paris, rue Sainte Anne, avec une idée qui révolutionnera la consommation de vin des Français : la mise en bouteille. Son fils Etienne, amoureux des arts et du vin conciliera ses deux passions en s’assurant la collaboration d’illustrateurs réputés comme Dranzy ou Cassandre. Pour célébrer les 200 ans, Nicolas, propriété du groupe familial Castel, met en avant une « Cave des 200 ans », sélection de 200 références favorites promue via une campagne radio et relance sa mascotte Nectar, le livreur aux multiples bouteilles, qui devient une femme, dessinée par trois jeunes artistes choisis avec l’agence Quai 36. Cette Nectar-e fera l’objet d’affiches et d’illustrations sur les murs pignons de la capitale. Une animation dans une station de métro est aussi envisagée pour la fin de l’année.

Christopher Hermelin, responsable communication et marketing de la marque lance avec enthousiasme les célébrations d’un « élément incontournable du patrimoine et de l’art de vivre français », qui comprend un partenariat avec trois films : Champagne qui sort le 8 juin, La Dégustation qui sortira en septembre, ainsi que le film d’animation Le petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux qui reprend la genèse des livres de Goscinny et Sempé (et sera présenté à Cannes le 20 mai). Il résume les points majeurs de son activité depuis son arrivée chez Nicolas il y a quatre ans : révision de l’identité graphique avec ses couleurs jaune et bordeaux, reprise en main de la communication par son internalisation, féminisation et rajeunissement des cibles comme du personnel.

Internationalisation et vente en ligne

Sur l’agenda 2022/23 se trouvent la reprise des activités interrompues par la pandémie, le salon Vinissimes pour les vins d’exception, le salon des grands vins et le salon des champagnes, ainsi que la création de dîners gastronomiques organisés avec un chef pour une dizaine de convives, dans les caves partout en France. Il existe 506 caves Nicolas en France et le développement va se poursuivre à l’international. Après les ouvertures en Roumanie, en Suisse, en Grande Bretagne et Espagne, des Nicolas se profilent dans les capitales européennes, en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. Quant à la vente en ligne, initiée dès 2000, elle a triplé dans les trois dernières années. « C’est un créneau à part, très actif pour les cadeaux (75 %), l’équivalent d’une dizaine de caves, qui représente 30 % des ventes en ligne de France » précise Christopher Hermelin.