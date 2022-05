4 000 visiteurs pour la semaine des primeurs de Bordeaux post-covid

A

lors que les premières sorties en primeur tombent cette semaine (avec notamment des grands crus classés de Sauternes), l'Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB) tire le bilan de sa semaine de présentation du millésime 2021. Du lundi 25 au jeudi 28 avril, les évènements de dégustation de l’Union ont accueilli 4 000 visiteurs professionnels : négociants, courtiers, distributeurs, journalistes, critiques… Dont 60 % d’étrangers souligne un communiqué de l’UGCB, évoquant un niveau record.

Après deux années sans évènements physiques, covid oblige, la semaine des primeurs a repris des couleurs normales, entre dégustations dans les châteaux et au Hangar 14. Si les professionnels anglais, américains, belges, allemands et suisses constituent le top5 des visiteurs, les restrictions fortes pesant sur la Chine ont conduit l’UGCB à envoyer de nouveau des échantillons auprès de distributeurs asiatiques.

Millésime hétérogène

L’intérêt marqué pour les vins du millésime 2021 doit permettre au marché d’appréhender un millésime 2021 plus hétérogène que la trilogie cotée des 2018, 2019 et 2020. Si le gel, le mildiou et les conditions de vendanges pluvieuses pèsent sur certains vins, le profil des vins Bordeaux présente l’intérêt d’être plus conforme à la tradition bordelaise (en termes d’équilibres, notamment pour l’acidité).