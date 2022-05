Un restaurant complète le menu touristique de la maison des vins de Côtes de Bourg

l’occasion de son week-end de portes-ouvertes, ce samedi 7 et ce dimanche 8 mai, le syndicat viticole des Côtes de Bourg ouvre son restaurant : le Bouchon. Situé à l’étage de la maison des vins, l’établissement de 70 couverts marque un nouveau développement réceptif pour l’appellation de la rive droite de la Dordogne. « Au fur et à mesure des mandats, la maison des vins se dote de leviers œnotouristiques » souligne Didier Gontier, le directeur du syndicat viticole, notant l’ouverture au milieu des années 1990 d’une boutique dans la salle voutée enterrée de la maison des vins (une offre de caviste ouverte 7 jours sur 7, avec toutes les références de l’appellation) et l’agrandissement de 550 m² en 2015 pour se doter d’un outil commercial dédié à l’œnotourisme (vers le grand public, le tourisme d’affaires et les prescripteurs).

Accueillant en moyenne 25 000 touristes par an (avec le soutien du tourisme fluvial, notamment par les croisiéristes), la maison des vins doit encore renforcer son attractivité avec ce restaurant. « Un écrin qui permet de valoriser l’image de nos vins AOP » indique Didier Gontier, qui fait état d’une cuisine adapté aux accords mets et vins : « simple, qui fait la part belle à la qualité, avec des sauces et cuissons de précision ». Ouverts les midis du mardi au samedi (formule à 22 €) et les soirs du jeudi au samedi (formule à 38 €, avec des vignerons présents en soirée), le restaurant est géré par deux associés, Romain Métais et Stéphane Eclache, traiteurs à Bordeaux (My Terroir) qui font appel au chef Laurent Beaumont.

Guinguette en juillet

Le restaurant sera animé par des évènements, par exemple avec la déclinaison de l’opération "Côtes de bourg et côte de bœuf" (qui se tient du lundi 16 au dimanche 22 mai à Paris) et l’ouverture d’une guinguette en juillet (donnant sur la Dordogne, avec des animations musicales).

L’investissement total d’agrandissement et d’aménagement de la maison du vin (de 2015 à l’ouverture restaurant) représente un budget de 1,5 million d’euros (avec des aides de l’Europe, de la région, du département et des collectivités locales).