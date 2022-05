Bernard Jacob débarqué d'Orchidées, premier négociant des vins de Loire

C

e vendredi 29 avril, Bernard Jacob quitte la direction du négoce Orchidées Maisons de Vin pour être remplacé par Laurent Reinteau. Le premier a dirigé pendant une vingtaine d’années la structuration du premier négoce ligérien (ex-Ackerman), le second était jusqu’à la fin 2021 le directeur du Cellier des Dauphins (il a été remplacé par Sylvie Darve ce début 2022). Si le négoce Orchidées ne souhaite pas communiquer dans l’immédiat (voir encadré), des sources concordantes évoquent une décision venant de son principal actionnaire, à 70 %, le groupe coopératif Terrena (présent dans l’agroalimentaire avec les plats préparés Père Dodu, la viande avec la marque Fermier d’Ancenis…).

Brutal, le débarquement de Bernard Jacob marque d’autant plus les esprits dans la Loire que le négociant est une figure de la filière vin. Aussi bien régionale (ayant présidé le négoce ligérien et ayant été le vice-président d’InterLoire) que nationale (siégeant à FranceAgriMer et à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, INAO). Confirmant une décision soudaine à Vitiphere, Bernard Jacob précise que ses orientations de direction ne semblent pas remises en question pour l’avenir.

Portefeuille

Ingénieur diplômé de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, Bernard Jacob a d’abord pris la direction de la cave coopérative des vignerons de Saumur en 2000, avant de devenir le directeur d’Ackerman en 2003, toujours à Saumur. Ayant mené un cycle de redressement puis d’investissements, il a participé à la construction d’un portefeuille de domaines (château de Sancerre dans l’appellation éponyme, château de la Varière en Anjou, domaine de La Perruche en Saumur-Champigny et domaine des Hardières dans le Layon) et de marques allant des crémants de Loire au Muscadet (maisons Ackerman, Monmousseau, Drouet Frères, Rémy Pannier…).

Présenté comme la « filiale vin » de Terrena*, Orchidées est le premier négoce des vins de Loire et le troisième opérateur de la filière (le premier étant Loire Propriétés).

* : Dans la filière vin, Terrena a également pour filiale le distributeur Loire Viti Vini Distribution (LVVD) et a des parts minoritaires dans Alliance Loire (majoritairement détenu par la cave coopérative des Vignerons Robert & Marcel, de Saumur).