Sylvie Darves dirige le Cellier des Dauphins

ylvie Darves, qui occupait jusque-là le poste de directrice amont et juridique de l’union coopérative basée à Tulette, vient d’être « nommée directrice générale de Cellier des Dauphins par le conseil d’administration du groupement UVCDR » (Union des Vignerons des Côtes du Rhône), annonce un communiqué.

Elle succède ainsi à Laurent Reinteau, recruté en 2017 dans le but de poursuivre la montée en gamme et développer l’export. Sylvie Darves prend la tête de la marque issue de l’union coopérative pour remplir les objectifs « de promotion des valeurs coopératives, de valorisation du territoire, de la RSE, ainsi que le développement de la production des AOC côtes du Rhône et côtes du Rhône Villages », poursuit le communiqué.

Poursuivre le travail de « valorisation engagé autour de la marque Cellier des Dauphins sur le marché domestique comme à l’export », figure également dans les priorités, alors que le groupe a l’ambition d’accroître sa présence sur les marchés hors de France.

La cuvée phare redynamisée

Dès le printemps 2022, un plan d’action va engager les étapes de cette ambition. La cuvée phare côtes du Rhône Prestige, « leader sur le marché Français », va être redynamisée à l’occasion de l’arrivée du nouveau millésime, sur un profil « frais et fruité, en ligne avec les attentes consommateurs et une présentation contemporaine ».

Entrée au sein de l’UVCDR Cellier des Dauphins en 2015, Sylvie Darves était auparavant à la direction de la fédération des caves coopératives de la Drôme, « elle connaît donc parfaitement le monde coopératif viticole et les structures adhérentes à l’Union UVCDR », affine le communiqué.

Fondé en 1965, le groupement UVCDR est composé de 10 coopératives viticoles réparties entre le sud de la Drôme et le nord de Vaucluse. Le groupement annonce commercialiser 40 millions de cols pour un volume d’activité de 300 000 hl.