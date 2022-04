Uva Terra mise sur l'économie circulaire pour fertiliser les vignes

l

« Ramener à la vigne sous forme d’amendements organiques les marcs que nous envoyons à la distillerie, je trouve ça génial. Cette économie circulaire fait sens. Produire et consommer localement, c’est une position que nous défendons auprès de nos consommateurs. Comment ne pas y souscrire quand on est vigneron ? » Vigneron bio à Bellegarde, dans le Gard, Mathieu Pastouret a été un des premiers adhérents du club Uva Terra, lors de sa création en 2020. Installé avec sa sœur sur le vignoble de 50 ha créé par son père, il est ravi du rapprochement entre Timac Agro et l’Union des distilleries de la Méditerranée (UDM) qui a donné naissance à ce club. « Timac Agro a le savoir-faire pour fabriquer des engrais. La distillerie lui apporte la matière première. C’est un partenariat qui favorise le circuit court et fait travailler les gens de la région. Et nous, adhérents du club Uva Terra, bénéficions de tarifs avantageux sur ces composts de marc. »

Des conseils appréciés

Mathieu Pastouret apprécie également les conseils de Virginie, la technico-commerciale qui l’accompagne dans sa stratégie de fertilisation. « On fait un point chaque année sur la campagne précédente et sur les besoins de chaque parcelle. À partir des analyses de sol et de mes objectifs de rendement, on détermine l’engrais organique dont la vigne a besoin. »

Cette année, Mathieu Pastouret a apporté 2 t/ha d’In’Pulse 60 comme amendement de fond sur 4,5 ha avant plantation. Pour des raisons budgétaires, il a limité ses autres apports à 800 kg/ha d’In’Pulse 6-4-11 sur un plantier de 6 ha, sévèrement touché par le gel, pour booster sa pousse.

Des prix intéressants

Viticulteur sur 42 ha à Beaulieu, dans l’Hérault, Guillaume Deleuze a passé sa première commande en tant qu’adhérent du club Uva Terra à l’automne 2021. « En faisant le point avec les conseillers, ils m’ont orienté vers deux produits : In’Pulse 60, pour stimuler le système racinaire et la pousse de la vigne, et Humi Activ, qui agit sur la vie du sol. J’ai utilisé In’Pulse 60 sur mes plantiers. J’ai apporté indifféremment l’un ou l’autre de ces produits sur mes vignes en place. J’apporte chaque année des amendements organiques sur un quart de mon vignoble en faisant des rotations. Ailleurs, j’apporte 40 unités d’azote. Cette année, j’ai commandé 14 tonnes de compost via Uva Terra ce qui me donne droit à une ristourne de 15 € la tonne. C’est intéressant. »

La fertilisation : un enjeu majeur

Technicienne aux coopératives Vinescence à Belleville-en-Beaujolais et de Juliénas-Chaintré, Caroline Leroux reconnaît des vertus pédagogiques au club Uva Terra. « La fertilisation est un enjeu majeur pour notre vignoble. Sur nos sols granitiques, nous avons des taux très bas de matière organique – de 0,8 à 1,2 % – car elle se dégrade très rapidement. Or la vigne résiste mieux aux agressions climatiques, que ce soit la sécheresse ou l’excès d’humidité, sur des sols bien nourris. Uva Terra remet la fertilisation sur le tapis. Dans le cadre de ce club, nous avons déjà organisé deux journées sur la fluorimétrie, une méthode qui permet de repérer d’éventuelles carences minérales de la vigne. C’est un outil intéressant car les résultats sont immédiats et faciles à interpréter. Et cet automne, nous avons convié les viticulteurs à une réunion sur le thème “Quelle fertilisation organique pour mes sols ?”. Tout ceci concourt à relancer l’intérêt des amendements organiques. »

"On est sûr d'être livré"

Mathieu Pastouret voit un autre avantage à son adhésion au club : « Avec Uva Terra, on est sûr d’être livré. La matière première est produite localement. On ne risque pas de rupture d’approvisionnement comme pour les engrais fabriqués à l’étranger ». Un argument qui compte dans le contexte actuel.