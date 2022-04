Les vins de Picpoul de Pinet montent en gamme avec Patience

P

atience, c’est une démarche œnologique collective entamée depuis 2018 pour les vins de l’appellation Picpoul de Pinet. Installés sur les bords de l’étang de Thau, les producteurs de cette aire géographique ne veulent plus réduire le champ de dégustation de leurs vins au seul accompagnement des fruits de mer, alors que le cépage piquepoul se prête « à la production de vins à la complexité aromatique affirmée et dotés d’un réel potentiel de garde », avance un communiqué.

Sur la base d’une charte dans laquelle se sont engagées une dizaine de caves coopératives et particulières, une ligne de conduite a été définie pour sortir les Picpoul de Pinet de leurs seules caractéristiques de fraîcheur et d’acidité. Sélection parcellaire, élevage sur lie, travail en contenants variés, intégration mesurée du bois, dégustations de sélection… les producteurs héraultais ont multiplié les pistes de travail pour « constituer l’étage premium de l’offre AOP Picpoul de Pinet marqué par plus de complexité, de gras et un élevage plus long », annonce un communiqué.

Présentation aux professionnels

Et, après plus de trois ans de travail dédié à cette montée en gamme, les voilà enfin prêts à présenter le fruit de leurs efforts. « Au sein du syndicat, nos producteurs se sont imposés trois dégustations annuelles de sélection internes pour garantir la qualité de ce qui serait estampillé », souligne Céleste Renault, coordinatrice du syndicat Picpoul de Pinet, « si bien qu’une dizaine de caves, sur les 28 que compte l’appellation, ont vinifié en 2021 des cuvées pouvant prétendre à cette labellisation Patience ».

Cette démarche Patience de Picpoul de Pinet sera officiellement présentée au public professionnel à l’occasion du nouveau salon Dégustez en V.O, initialement prévu en mars, mais qui se tiendra finalement les 2 et 3 mai prochains. Sous forme d’une masterclass animée par la critique Gabrielle Vizzavona, 4 à 5 vins des millésimes 2018, 2019 et 2020 seront dégustés dans une verticale qui permettra d’apprécier leur évolution à la garde. « Les Anglo-Saxons ne jurent que par le Picpoul et ses qualités de tension, de minéralité et ses notes iodées dont ils sont fans ! Je me réjouis donc de présenter ce travail sur la garde qui est une vraie nouveauté », valide l’animatrice de cette masterclass.

Travail de long terme

Alors que l’appellation Picpoul de Pinet représente 80% de l’exportation des vins blancs du Languedoc, la concrétisation de cette offre premium vise à présent à conquérir le secteur traditionnel de la mise en marché. « La démarche Patience est appelée à évoluer, c’est un travail de long terme avec les producteurs, qui échangent lors des dégustations de sélection sur les durées et les méthodes d’élevage. Nous avons déjà quelques certitudes, notamment sur le côté boisé qu’on veut garder discret et respectueux de la typicité du cépage. Mais nous avons surtout de belles surprises devant nous ! », conclut Céleste Renault.