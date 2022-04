L'Inde viendra-t-elle à la rescousse des vins australiens ?

C

ertes, la filière australienne aurait souhaité plus dans le contexte de sa « guerre froide » avec la Chine, qui a semé le chaos à l'export pour ses opérateurs. Mais ses responsables se félicitent d’un accord qui octroie des réductions importantes sur les droits de douane pour les vins premium. En effet, seuls les vins positionnés au-dessus de 5$US CIF (4,60 €) sont concernés, pour protéger la filière vitivinicole indienne qui assure près des trois-quarts des volumes consommés en Inde. Les droits de douane passeront ainsi de 150 à 100 % pour des vins en bouteilles positionnés entre 5 et 14,99 $ (13,80 €) et de 150 à 75 % sur les bouteilles vendus à 15$ et plus, dès l’entrée en vigueur de l’accord, qui devrait intervenir d’ici quatre mois.

Ensuite, les droits baisseront de 5 % par an pendant dix ans pour s’élever respectivement à 50 et à 25 %. Cela, sachant que si, entre temps, d’autres accords sont négociés avec d’autres pays producteurs, les vins australiens bénéficieront des mêmes avantages.

Premier pays importé

Toutes proportions gardées, étant donné la faible part du vin consommé en Inde, l’Australie s’est déjà bien implantée sur le marché indien. Selon The IWSR, les vins australiens détenaient 42 % en valeur de la catégorie des vins importés en 2020, contre 14 % pour l’Italie, 12 % pour la France et 11 % pour le Chili. Par ailleurs, sa popularité ne se dément pas : sur les douze mois se terminant fin décembre 2021, les exportations australiennes de vins vers l’Inde ont fait un bond de 81 % en valeur et de 71 % en volume, dont 74 % étaient des vins rouges. D’où l’intérêt pour l’administration australienne d’accélérer la conclusion d’un accord dont les négociations ont débuté il y a 11 ans.

L'invasion russe de l'Ukraine et les tensions avec la Chine ont sans doute pesé dans la balance des deux côtés. Pour les exportateurs, le marché indien est considéré comme compliqué mais prometteur. Selon Euromonitor International, la consommation de vin devrait passer de 29,2 millions de litres en 2020 à 55,5 millions d’ici 2025. L’analyste pointe le développement d’une classe moyenne, une urbanisation croissante, une réorientation de la consommation d’alcool fort vers le vin et une préférence manifestée vis-à-vis des vins importés. A contrario, la logistique pose d’importants problèmes, les taxes sont souvent prohibitives et les consommateurs connaissent encore peu le vin.

Accompagner une culture du vin naissante

Ainsi, les responsables professionnels australiens souhaitent aller plus loin dans la deuxième partie de l’accord de libre-échange, sachant que les observateurs soulignent à quel point l’inclusion du vin dans les négociations représente déjà un exploit. En effet, d’autres pays producteurs comme le Chili n’y sont pas parvenus. « L’Australie devient le premier grand pays producteur à négocier de telles dispositions », se félicite Wine Australia dans un communiqué. Sa directrice chargée des affaires réglementaires, Rachel Triggs, y voit l’occasion d’accompagner le développement d’une culture du vin naissante en Inde : « Le renforcement des relations entre l’Inde et l’Australie à travers l’accord de coopération économique et commerciale crée une excellente plateforme à partir de laquelle nous allons pouvoir nouer un dialogue constructif avec l’Inde sur des questions réglementaires et techniques concernant le commerce du vin ».

Reste à savoir comment les différents Etats, qui appliquent des taux d’accises et de TVA variables, réagiront à cette annonce, mais d’ores et déjà, les opérateurs australiens se montrent optimistes : « Cet accord représente un premier pas positif dans nos démarches de diversification des marchés pour notre secteur, au fur et à mesure que nous cherchons à nous remettre de nos pertes en Chine », a insisté Tony Battaglene, directeur d’Australia Grape & Wine. « Cet accord est particulièrement avantageux pour les producteurs de vins de haut de gamme, dont beaucoup sont de petites et moyennes entreprises. Elles se sentiront désormais en confiance pour explorer de nouvelles opportunités sur le marché indien… »