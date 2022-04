Comment remédier à la baisse des rendements en Champagne ?

L

a 24ème édition de Vignoble & Qualité, organisée par Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC, l'union du Centre Vinicole Nicolas Feuillatte et de la Coopérative Régionale des Vins de Champagne) portait jeudi 31 mars sur la baisse des rendements observés depuis le début des années 2000 en Champagne. En douze ans, les rendements ont baissé de 26 % après cinquante années de hausse, le nombre de grappes au m2 ayant diminué de 21 % et le poids des grappes de 8 %.

Les causes de la baisse sont multiples. Pour le nombre de grappes au m2, le Comité Champagne l’explique à 40 % pour le vieillissement de la vigne et à 60 % pour les nouvelles pratiques culturales (travail du sol, enherbement, certifications environnementales) et les aléas climatiques. L’âge moyen du vignoble est passé de 22 ans en 2000 à 34 ans en 2021. Par ailleurs, le Comité Champagne impute 90 % de la perte de poids de grappes à l’évolution des pratiques viticoles et aux aléas climatiques, le solde des 10 % étant expliqué par le vieillissement des vignes.

Au final, la baisse des rendements est due pour 1/3 au vieillissement du vignoble et pour 2/3 aux pratiques viticoles et aux aléas climatiques.

Quels sont les leviers pour inverser la tendance ?

Sébastien Debuisson, responsable du service Vigne au Comité Champagne, encourage les viticulteurs à remonter le niveau de la surface foliaire de leurs vignes, ce qui engendrera une hausse des rendements en quelques années. « Il y a 20 ans, on ne voyait pas à travers le feuillage, ce n’est plus toujours le cas maintenant », souligne-t-il.

Arnaud Descôtes, le directeur des services techniques du Comité Champagne, a conclu la matinée en proposant des actions à mener sur les 10 à 15 ans à venir : « A l’échelle d’une exploitation, il faut bâtir une vraie stratégie sur cinq à dix ans pour retrouver des rendements. La priorité absolue est de rajeunir le vignoble ». Arnaud Descôtes suggère de veiller au rapport feuilles/fruits et de piloter en conséquence la vigueur et la fertilisation. Il conseille d’ajuster les techniques d’entretien du sol aux contraintes pédoclimatiques de l’exploitation et de veiller à la fertilité des sols. Enfin, il incite les vignerons à conserver plus de jeunes feuilles et à éviter « le coup de cisaille avant les vendanges » pour éviter l’échaudage et préserver l’acidité des vins.