Zones à faibles émissions, soyez en règle lors de la livraison de vos vins !

ous avez probablement repéré des panneaux avec un rond rouge à l’entrée de nombreuses grandes villes. Ils indiquent que vous allez pénétrer dans une zone à faible émission (ZFE). Ce dispositif a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air en faisant baisser les émissions de polluants. C’est ainsi que les vieux véhicules n’ont plus droit de cité dans ces zones !

Cette réglementation s’appuie sur le système Crit’Air qui répartit les véhicules en six catégories : de Crit’Air 1, pour les véhicules les plus propres, à Crit’Air 5, puis « non classé » pour les plus polluants. Un utilitaire diesel léger acheté entre 2006 et 2010 bénéficie d’une vignette Crit’Air 3.

Le seuil d’entrée en ZFE diffère d’une ville à l’autre

Si les critères d’obtention des vignettes sont nationaux, ce sont les métropoles qui fixent les seuils d’entrée dans les zones à faible émission. En Île-de-France, la ZFE est située à l’intérieur de l’autoroute A86. Depuis le 1er juin 2021, les véhicules particuliers et les utilitaires légers Crit’Air 4 ou plus ne peuvent plus y circuler du lundi au vendredi entre 8 à 20 heures, sauf les jours fériés. À Lyon, la règle est plus stricte : les utilitaires légers doivent être classés Crit’Air 1 ou 2 pour pouvoir entrer dans la ZFE.

Le conducteur d’un véhicule qui n’a pas de vignette Crit’Air ou qui pénètre dans une ZFE non autorisée encourt de 68 € d’amende, pour un véhicule léger, à 135 €, pour un poids lourd.

Concernant les professionnels, les villes ont mis en place des dérogations ou des aides au changement de véhicule. À Reims, par exemple, le transport de raisin vers un pressoir situé dans la zone à faibles émissions bénéficie d’une dérogation pendant les vendanges. En revanche, la livraison de bouteilles avec un utilitaire ne figure dans aucun régime dérogatoire.