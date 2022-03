Interdiction européenne d'exporter des vins et spiritueux de luxe vers la Russie

T

ant que la guerre en Ukraine se poursuit, fini le champagne pour les oligarques russes. C’est l’esprit des annonces du groupe des sept (le G7, réunissant Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) réuni ce 11 mars à Berlin : « nous veillerons à ce que les élites, les mandataires et les oligarques qui soutiennent la guerre du président Poutine soient privés de leur accès aux biens et actifs de luxe. Les élites qui soutiennent la machine de guerre de Poutine ne devraient plus être en mesure de récolter les bénéfices de ce système, gaspillant les ressources du peuple russe. »

Comme le précise la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, « nous interdirons l'exportation de tout produit de luxe de l'Union Européenne de nos pays vers la Russie, comme un coup direct à l'élite russe. Ceux qui soutiennent la machine de guerre de Poutine ne devraient plus pouvoir profiter de leur train de vie somptueux alors que des bombes tombent sur des innocents en Ukraine. » Cette annonce s’intègre dans une quatrième vague de sanctions depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce 24 février, « pour isoler davantage la Russie et assécher les ressources qu'elle utilise pour financer cette guerre barbare » ajoute la présidente de la Commission (qui annonce également le versement de 300 millions d’euros d’aides à l’Ukraine).

Cadre réglementaire

Hautement symbolique, cette mesure d’embargo reste encore floue dans sa mise en pratique. En Europe, le concept de « biens de luxe » est défini par l’annexe VIII du règlement communautaire 2017/1509 qui est appliqué depuis 2019 dans le cadre de l’embargo imposé à la Corée du Nord (suite à une décision du conseil de sécurité des Nations Unies datant de 2006). Dans les textes, 300 classes douanières sont concernées par cette liste, qui va du caviar à la maroquinerie, en passant par les cosmétiques, les chevaux de race, les truffes… et les vins. Sont notamment listés les vins de Champagne (code 2204 10 11), vins IGP (2204 10 94) et les crémants (2204 10 93). Si les vins d’appellation et les cognacs semblent absents, ils ont déjà stoppé leurs expéditions vers la Russie dans les faits. Entre mouvement de rejet de l’invasion de l’Ukraine et constat de l’insécurité des transactions (des assurances-crédits à la dévaluation du rouble), il y a un embargo de facto sur l’alimentation en vins et spiritueux français du marché russe.

Pointant officiellement à la quarantième place des exportations de vins français en volume (avec 35 000 hectolitres en 2021, +18 % en un an), la Russie se trouve en réalité à la quinzième place quand sont pris en compte les importations russes de vins français (avec 198 00 hl, +22 %) selon les statistiques de Business France (se basant sur les données douanières). Via un réseau de réexportations, le marché russe s’alimente notamment par les pays baltes (notamment la Lettonie et la Lituanie).