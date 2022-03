Gérard Bertrand plante 1 hectare de vignes résistantes Bouquet

l

« Nous avons planté début mars 50 ares de 3 179 90 7N, une variété Bouquet dont le dernier croisement a été réalisé avec un grenache noir, et 50 ares 3160 27 4N, une variété issue de Fer Servadou. Juste avant la pluie ! » annonce Richard Planas, le directeur des domaines Gérard Bertrand.

Cet essai sur une parcelle IGP du château de Celeyran, à Salles-d’Aude, est réalisé dans le cadre du réseau de l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants (Oscar Oc) et cofinancé par le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL). Avec le choix d'opter pour les cépages obtenus par les croisements du défun Alain Bouquet, au détriment des récentes obtentions à Résistance Durable (Resdur) de l'Institut National pour l'Agriculture et l'Environnement (INRAE).

« Sans le CIVL, les variétés Bouquet auraient surement été oubliées au profit des Resdur 1 et 2, alors qu’elles sont bien plus qualitatives tant au niveau de la couleur, de la structure tannique, que de l’aromatique » s’insurge Richard Planas, estimant que les Resdur donnent des vins aux standards d’il y a 30 ou 40 ans.

En bordure du Massif de la Clape

La parcelle retenue par l’équipe de Gérard Bertrand et les techniciens de la Chambre d’Agriculture borde le Massif de la Clape. « Elle va nous permettre d’extrapoler nos observations à une zone de vins d’appellation » poursuit le directeur des domaines, qui pourra compter sur un appui à la fois technique et administratif.

« Nous sommes demandeurs de résistants au mildiou et à l’oïdium depuis longtemps et nous aurions aimé en tester davantage et à plus grande échelle pour tester l’acceptation du marché mais le protocole d’évaluation ne le permet pas ».

Il y a peu, Richard Planas a assisté à une dégustation au domaine expérimental de Cazes de vins issus de cépages en cours d’études VATE (Valeurs Agronomiques Technologiques et Environnementales), dont les Bouquet. « Nous espérons que le CTPS (Comité technique permanent de la sélection) proposera leur inscription au catalogue français en 2023 pour en planter davantage ».