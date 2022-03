Le chef Olivier Nasti au menu de la PaulÃ©e des Vins de Loire

A

près deux ans d’absence, le marché de la Paulée des vins de Loire est de retour, le 17ème du nom, alors que la Paulée elle-même en est à sa 38ème édition. Le dimanche 3 avril, 40 vignerons du val de Loire, sélectionnés de l’Auvergne jusqu’au Muscadet, se réuniront donc sous les halles de Chartres pour faire déguster leurs derniers millésimes.

Quelques vignerons alsaciens ont également été conviés pour présenter leurs vins sous ces halles car la Paulée des vins de Loire, c’est avant tout un dîner, qui figure en point d’orgue de l’évènement. Or, cette année, c’est le chef alsacien Olivier Nasti qui prendra en charge l’élaboration de celui-ci en se mettant aux fourneaux du restaurant chartrain du grand Monarque (Le Georges, une étoile Michelin). « Ce défenseur de l’Alsace, amoureux de la nature, donne aux produits ses lettres de noblesse. Chasseur, pêcheur, il respecte autant la saisonnalité du gibier, que de l’asperge, des champignons…. Il propose ainsi une cuisine qui met en avant son terroir et la biodiversité plus que jamais », annonce ainsi un communiqué.

Attachement à la nature et les saisons

Meilleur ouvrier de France 2007, aux commandes de son restaurant "La Table d’Olivier Nasti", 2 étoiles Michelin, à Kaysersberg en Alsace, le chef apportera son attachement à la nature, aux saisons, et sa touche alsacienne aux accords entre les mets et la sélection de vins de Loire proposée. « Ce choix s’est opéré en collaboration avec Olivier Poussier et le chef sommelier de notre restaurant, qui propose des vins de Loire à la carte. Je leur ai avancé mes idées de plat, ils ont opéré à la validation des cuvées les plus adaptées », avance le chef Nasti.

Un poisson très légèrement fumé « qui offre un mariage réussi avec le côté iodé des vins de Loire », note le chef, un pâté chaud de chamois « pour offrir un plat de gibier qui caractérise mon affection pour la chasse », et un dessert sont annoncés par le chef pour sublimer la sélection de plusieurs vins qui accompagneront ce dîner.

Simplicité et lisibilité

Quand on lui demande de définir sa cuisine, le chef Olivier Nasti avance volontiers les marqueurs de « simplicité » et « lisibilité » de ses plats. « Je fais peu de mélange pour rester simple dans l’assiette. Je suis en revanche fortement connecté à la saison et aux produits de ma région tout en restant très clair sur la lisibilité des goûts proposés », résume-t-il sobrement.

Sa participation à cette 38ème édition vient ajouter un nom prestigieux de plus à la longue liste des Jacques Thorel, Philippe Legendre, Jean-Paul Abadie, Jean Bardet, Patrick Pignol, Alain Senderens, Arnaud Lallement, Dominique Loiseau, Michel Portos, Stéphane Raimbault, Thierry Drapeau, Régis Marcon, Michel Troisgros, Alain Dutournier, Thierry Marx et Pierre Gagnaire, ayant élaboré de dîner de la Paulée des vins de Loire.