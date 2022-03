Le bouchon micro-naturel Sübr n'est plus réservé aux vins de garde

L

a gamme de bouchons micro-naturels sans polyuréthane ni TCA lancée il y a trois ans par Vinventions accueille une troisième référence.

Le Sübr F5 rejoint le M5, au visuel micro-aggloméré, et le F7, destiné aux vins de garde, dont l’apparence rappelle celle du bouchon en liège de qualité fleurs, sans défauts aux extrémités mais des lenticelles sur son flanc. « Le F5 a la même esthétique haut de gamme que le F7 avec l’OTR (oxygen transfer rate) plus élevé du M7. Il est adapté à des vins premium qui peuvent se boire assez rapidement » commente Stéphane Vidal, manager Europe et responsable innovation chez Vinventions.

100% recyclables

Ces trois bouchons sont issus de matériaux 100 % recyclables. « On peut les broyer et les reconstituer sans rajouter de colle ».

Depuis mi 2021, les bouchons Süber sont imprimés en France dans une usine à Rivesaltes, par un système breveté de tampographie. Les vignerons qui le souhaitent peuvent y rajouter un logo.

L’entreprise annonce avoir séduit une centaine de clients avec cette gamme lancée il y a trois ans. « Et leurs retours sont tous très bons » reprend Stéphane Vidal.

Elle promet par ailleurs une nouveauté pour les bouchons Blue Line pour lesquels 50 % de la matière première provient du recyclage du plastique.