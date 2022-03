L

Jean-Marc Touzard : Le premier constat du GIEC est d’observer l’accentuation du changement climatique. Les évènements extrêmes sont de plus en plus fréquents et violents. La nouvelle variabilité de ces aléas pose le problème du changement climatique en termes de gestion du risque. Cette intensité bouleverse le système. C’est l’élément au centre de l’analyse du GIEC. Il y a beaucoup d’impacts sur les écosystèmes et les sociétés, cela va continuer au moins sur les 20 ans à venir. Soit l’évolution climatique se stabilise à +1,5°C et c’est gérable (il y a des solutions et moyens pour s’adapter), soit ça s’emballe au-delà d’une hausse de 1,5°C (à +2°C c’est peut-être encore gérable, mais plus au-delà de 2,5°C).

Nous avons étudié ces éléments en viticulture. Le vignoble est déjà bien impacté par le changement climatique, il le sera encore plus à l’avenir. La viticulture est un secteur révélateur du changement climatique pour le reste de l’agriculture, avec le rendement, mais aussi la qualité et la gestion du risque.

Il y a un fossé entre les discours de prise conscience des besoins d’adaptation/d’atténuation et les actions menées à ce jour. En viticulture il y a une prise de conscience : un plan national existe et les interprofessions s’en saisissent en menant des programmes de recherche. Mais il faut aller plus vite.

Le message est de développer et privilégiée des solutions fondées sur la nature. Qu’elles s’appuient sur la technologie ou pas. La viticulture l’expérimente en repensant ses pratiques, qui vont dans le sens d’un moindre usage des intrants phytosanitaires. L’urgence est d’agir sur le sol. La profession en est consciente. Mais quand on parle de sol, on ne parle pas seulement de gestion des couverts et de la matière organique. Il faut aussi préserver les sols : les vignes perdent du sol avec le ruissellement et le lessivage des fortes pluies dues au changement climatique.

Un autre message important du GIEC est que l’on ne peut plus parler d’adaptation sans évoquer l’atténuation. Cela passe par la réduction des gaz à effet de serre et la capture du carbone. Dans le monde agricole, le vin n’est pas l’activité la plus productrice de gaz à effet de serre (il n’y a pas un usage important du machinisme et d’engrais de synthèse). Les émissions se font dans la logistique (emballage, commercialisation, tourisme…) et dans la cave (fermentations, énergie…).