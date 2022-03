Le guide de la transition agroécologique et de l'adaptation viticole au changement climatique s'étoffe

L

’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) profite du Salon international de l’agriculture (SIA) pour dévoiler la seconde édition de son guide sur la transition agroécologique et le changement climatique en viticulture, téléchargeable en ligne.

« Ce guide permet aux vignerons de s’appuyer sur des fondements solides et actualisés, avec des outils efficaces pour adopter des pratiques (…) favorisant la préservation de la qualité des sols, de l’eau et de l’air ou encore la réduction des produits phytosanitaires, grâce à l’accompagnement et l’accélération de la recherche d’alternatives » indique le ministre Julien Denormandie en préface.

79 pages abordent 7 thématiques agroécologiques déclinées en mesures agroenvironnementales construites sur la base des acquis de la viticulture durable, de l’évolution des pratiques, des exemples déjà existants en région, des connaissances et des règlementations.

3 nouvelles thématiques

La version de 2017 est enrichie de pages sur les effets du changement climatique et l’adaptation du vignoble à ce dérèglement, la préservation de la qualité de l’air et des sols.

Sur la qualité des sols, l’accent est par exemple mis sur la limitation du tassement des sols, la maîtrise de la fertilisation, l’introduction de légumineuses dans les couverts végétaux, la limitation des apports d’azote minéral, et des risques d’érosion hydrique et éolienne. Les vignerons trouveront aussi des astuces pour freiner l’érosion hydrique et éolienne, en plantant par exemple dans le sens des courbes de niveau, en développant la présence de zones tampons et de couvertures végétales, ou en limitant le désherbage mécanique.

« Ce guide est une référence qui permet à toutes et tous de comprendre les enjeux et de concevoir l’avenir de la viticulture, s’est félicité Bernard Angelras, président de l’IFV, présent sur le pavillon des vins du SIA. Il s’agit aussi d’un formidable outil pour démontrer l’engagement du vignoble français dans la transition environnementale ».