2,3 millions de microÃ©chantillons de vin produits en 5 ans par Vinovae

réée en 2016, Vinovae, spécialisée dans le conditionnement d’échantillons de vins finis en Vinottes de 2 cl, poursuit une croissance continue « tout autant accélérée que ralentie par l’épisode Covid », mesure le co-fondateur Tristan Destremau.

Alors que l’entreprise fait peau neuve en faisant évoluer son logo, elle revendique aujourd’hui 2,3 millions d’échantillons produits depuis sa création. « Nous avons observé un recours à nos services par certains producteurs à cause de la pandémie, mais aussi un recul net de tous les échantillons envoyés au secteur de la restauration qui avait stoppé son activité », reprend le dirigeant de Vinovae.

Les voyants restent cependant bien au vert, l’entreprise étant passé de 1 à 2,5 millions € (M€) de chiffre d’affaires entre 2020 et 2021, générant dans le même temps une croissance dans les mêmes proportions des échantillons produits. « Le nombre d’échantillons a doublé entre 2019 et 2020, puis multiplié par 2,5 entre 2020 et 2021 », précise Tristan Destremau.

Ouverture internationale

« La moitié du chiffre d’affaires est réalisée à l’étranger », poursuit-il, alors que l’activité de l’entreprise est portée par la production et l’envoi d’échantillons commerciaux (Vinovae), d’échantillons pour la formation à la dégustation à distance (e-tasting.fr), et l’organisation de salons virtuels (hopwine.com). Cette ouverture internationale a poussé l’entreprise à se développer vers l’Italie, depuis 2019, ainsi que l’Espagne depuis peu, « et l’implantation d’un site de production aux Etats-Unis cette année, où le réseau de professionnels est friand de cette solution d’échantillonnage», ajoute la co-fondateur de Vinovae.

Toujours désireuse de diminuer l’empreinte carbone comme les coûts d’échantillonnage, Vinovae « cherche à tendre vers le 100 % recyclable, pour les matières premières utilisées et les produits fabriqués par l’entreprise », avance Tristan Destremau. Les possibilités d’échantillonnage s’étoffent également avec le lancement de nouveaux formats de Vinottes 4 cl et 5 cl en P.E.T. alimentaire, « très sollicités par la clientèle internationale ».

En plus des vins tranquilles, Vinovae voit également la demande croître pour les spiritueux. L’entreprise se dit techniquement en mesure de travailler sur les vins effervescents « mais cela ne fait pas partie des axes de développement que nous envisageons pour l’heure », termine Tristan Destremau.