Une leçon d'antimarketing du vin par Philippe Guigal

appelant que « le rosé est un produit traditionnel de la Vallée du Rhône » (en témoigne Tavel) Philippe Guigal, le directeur général des vins E. Guigal, présentant sur le salon Wine Paris & Vinexpo Paris son Côtes-du-Rhône rosé. Avec une bouteille « au marketing un peu particulier. C’est presque de l’antimarketing. C’est une bouteille dont on voit l’astuce quand elle est vide » sourit Philippe Guigal dans cette vidéo.

Conçue sur mesure au terme de deux ans de R&D, ce flacon semble classique quand il vu rempli de l’extérieur, mais apparaît comme torsadé de l’intérieur au fur et à mesure qu’il se vide. « Le rosé se déguste avec les yeux. On a un habillage classique. On n’a pas cassé les codes, on a fait évoluer les codes pour aller vers ce que demande le consommateur » souligne Philippe Guigal, notant un résultat « assez original, d’assez sobre, parce qu’il faut que ça nous ressemble aussi

Lancée sur le millésime 2020, cette bouteille a quadruplé ses volumes pour le millésime 2021. « Les rosés rhodaniens fonctionnent bien. Il y a toujours les Provence qui sont là, je pense qu’ils sont là pour longtemps. Mais la vallée du Rhône a sa part à jouer dans les rosés » conclut Philippe Guigal.