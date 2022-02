Retrouvaille que vaille

M

asques obligent, les sourires des exposants et visiteurs du salon Wine Paris & Vinexpo Paris se devinaient plus qu’ils ne se voyaient du 14 au 16 février dernier à la Porte de Versailles. Mais le sentiment semble partagé par toutes et tous : quelle joie de reprendre contact après deux années sans grand évènement commercial physique ! Le leitmotiv du salon était d’ailleurs « ça fait plaisir de vous voir ! » À l’heure du premier bilan, les rencontres nourries entre acheteurs, vignerons, caves coopératives et négociants satisfont la majorité des participants, qui saluent la ténacité des organisateurs à maintenir l’évènement malgré les incertitudes sanitaires persistantes.

Certes, ce retour au présentiel doit encore composer avec une situation sanitaire dégradée (absence d’acheteurs asiatiques notamment), mais si actuellement la vie de salon ne ressemble plus à celle du monde d’avant, elle permet de toucher du doigt une forme de monde d’après. Adoptés lors des confinements successifs, les échanges à distance (visioconférence, envoi d’échantillons…) ne vont pas disparaître, mais s’hybrider avec les grands rendez-vous professionnels, permettant de maintenir un contact toute l’année entre metteurs en marché et acheteurs.

En espérant que la valse des annulations et reports pour cause de covid se transforment rapidement en un lointain souvenir, la chenille des salons redémarre désormais. Dès la semaine prochaine le Salon International de l’Agriculture avec son lot d’échanges politiques et avec le grand public, dans la foulée ouvre le salon Millésime Bio à Montpellier, puis se tiendront le salon Vinexpo America, Grands Jours de Bourgogne, Vinitaly, Prowein, Découvertes en Vallée du Rhône, la London Wine Fair, la Bordeaux Wine Week…Le calendrier de la filière vin se charge à nouveau, mais comment s'en plaindre après la longue disette de 2020 et 2021 ?