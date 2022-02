Un nouvel arrivant sur le marché du logiciel vigneron

V

ous avez fait des vinifications à l’étranger ? Le nom Vintrace vous est peut-être familier. Ce logiciel de traçabilité développé par trois informaticiens Australiens en 2007 s’est fait sa place dans de nombreuses caves des vignobles du Nouveau Monde.

Il a en tous cas été très utile à Antoine Petigny-Samuelson. Rentré à Narbonne après des vendanges en Californie, Nouvelle-Zélande, Autriche, et Oregon, le jeune œnologue a proposé aux équipes de Vintrace de les aider à se développer en France et en Europe. « Nous finalisons les traductions du logiciel en français, espagnol, et italien et seront prêts dès cette saison ».

Selon Antoine Petigny-Samuelson, qui a lui-même développé un logiciel dédié aux chefs de culture, Vintrace se distingue par sa facilité d’utilisation. « Les techniciens viticoles, cavistes, ou laborantins renseignent leurs opérations directement depuis leur smartphone » explique-t-il.

De la provenance des raisins à l’expédition du vin

Sur le cloud, le responsable technique a accès à tous les contrôles maturité, parcelles récoltées, opérations de cave, mouvements de cuverie, ou analyses. « Il peut éditer des bons de travail en quelques clics. Quand l’opérateur a accompli sa tâche, il l’indique, et tout s’enregistre » poursuit Antoine Petigny-Samuelson. Des QR Codes peuvent être mis en place dans les parcelles, sur les cuves ou les barriques pour aller encore plus vite.

« Au final, Vintrace permet de suivre et d’accéder à l’historique des lots de vin, de l’acheminement des raisins à l’expédition des bouteilles. Le logiciel informe aussi de l’état des stocks de produits œnologiques ou d’hygiène et calcule tous les coûts de production ».

Le logiciel est adapté à toutes sortes d’exploitation, de la petite cave particulière à la coopérative.