Exemple de premiumisation des vins à Cahors avec Bertrand Vigouroux

ur le salon Wine Paris & Vinexpo Paris, Bertrand Vigouroux, dirigeant de Famille Vigouroux, met en avant la nouvelle identité des vins de Cahors produits par les 2 propriétés familiales.

« Le malbec est devenu une rock star, dans le top 5 des variétés favorites des pays anglo-saxons », témoigne-t-il pour mettre en avant le cépage essentiel de l’appellation Cahors. Bertrand Vigouroux entend donc utiliser cet engouement pour replacer les vins de ses châteaux de Haute-Serre et de Mercuès « au sein des vins les plus prestigieux, une place qu’ils occupaient à l’époque pré-phylloxerique ».

La grande restauration ciblée

Pour retrouver les segments de valorisation les plus élevés, Famille Vigouroux a opéré à une refonte du packaging des vins de son fer de lance du château Mercuès, « et étoffé la gamme d’un second vin de la propriété, les ailes de Mercuès », afin de repartir à la conquête du marché haut de gamme de la grande restauration française. « Notre implantation dans le réseau Relais & Châteaux nous permet de nouer des contacts privilégiés avec la grande restauration, nous souhaitons donc arriver à 30 % de la valeur de notre chiffre d’affaires réalisés sur ce marché français », indique Bertrand Vigouroux.

Les marchés exports de prédilection (Etats-Unis, Canada, Japon) ne seront pour autant pas délaissés et cette évolution de stratégie passe également par une réduction conséquente de l’activité de négoce « pour consacrer notre énergie aux 150 hectares de vignes de nos deux propriétés », note Bertrand Vigouroux.