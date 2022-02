Un vin calibré pour chaque moment de dégustation avec les débuscoeurs

R

endre le vin accessible à tous est le mot d’ordre fixé par les débuscoeurs, jeune société commerciale qui lance une gamme de 4 vins dédiés « à la raclette, au barbecue et à l’apéro », annonce un communiqué. L’approche peut paraître simpliste, mais les débuscoeurs se sont fixés une mission : « permettre à tous de vivre simplement des instants de partage », annonce leur communiqué.

En proposant de « débusquer des vins de terroirs avec des vignerons engagés dans une démarche éco-responsable, travailler avec eux et opérer à une mise en bouteille à la propriété », les débuscoeurs s’engagent à produire des cuvées en accord avec des moments de consommation bien identifiés.

Prendre le problème à l'envers

« Pour la plupart des consommateurs, c’est souvent très compliqué de choisir la bonne bouteille adaptée au bon moment de consommation », annonce un communiqué. Les débuscoeurs ont donc voulu prendre « le problème à l’envers », en élaborant des vins destinés à, pour l’heure, trois moments de consommation : « la raclette, le barbecue et l’apéro ».

La première gamme s’articule donc en trois cuvées dédiées à ces instants connus de tous. « Nous ciblons tous ces consommateurs, plutôt jeunes et néophytes, qui se sentent perdus devant un rayonnage. 66 % des consommateurs se disent peu connaisseurs des cépages, vinifications, profils, appellations. Nous voulons leur parler simplement avec des étiquettes graphiques qui les dirigent vers l’accord du produit avec le moment de consommation pour lequel ils l’achètent», explique Jean-Claude Gelats, à l’origine des débuscoeurs avec son associé.

Raclette, barbecue, apéro

Produite pour l’heure avec des vins de Pays d’Oc bio, la gamme se veut en outre éco-responsable : « bouteille allégée de 20 %, bouchon en marc de raisin recyclé, capsule en polyéthylène biosourcé, étiquette et carton en papier recyclé et FSC, et enfin colle végétale lavable », annonce Jean-Claude Gelats.

Un site internet dédié verra le jour le 21 février avant de retrouver les produits dans divers rayonnages. "Raclette" blanc ou rouge côtoiera alors "barbecue" rouge et "apéro" blanc pour des bouteilles vendues à moins de 10 €.