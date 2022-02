"La France est l'endroit idéal pour investir dans le vin"

L

e salon Wine Paris et Vinexpo Paris commence fort pour la WineTech et ses 30 start-ups exposantes ce lundi 14 février à l'ouverture. Son président, Laurent David, dévoile le premier livre blanc faisant état des lieux de l’innovation dans le secteur du vin.

« Nous l’avons écrit à partir des échanges d’Ugo Cathelina pour sa thèse à HEC avec les membres de l’association, et nous allons le remettre à Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et Cédric O, secrétaire d’Etat à la transition numérique, pour continuer à travailler sur le leadership mondial de la France dans l’AgTech » indique-t-il, rappelant au passage la naissance en début d’année du fonds Vitirev doté en janvier de 50 millions d’euros pour aider la viticulture à sortir des phytos.

La WineTech regrette l’absence de structure nationale indépendante dédiée à l’innovation de la filière malgré son poids économique dans l’économie française. « Et la BPI (Banque Publique d’Investissement), qui finance les jeunes entreprises innovantes, n’a pas non plus de pôle dédié au vin ».

Pourtant, d’après Laurent David, le vin est un véritable terrain de jeu où toutes les possibilités sont envisageables. « Nous débordons d’idées mais sommes freinés par le rythme imposé par la nature. Les vignerons n’ont qu’une chance de ne pas se tromper par an et les start-ups qui les accompagner n’ont pas la possibilité de leur soumettre plusieurs versions de leur produit au cours d’un millésime. Pour autant, allez chez n’importe quel vigneron, il sera toujours en train de tester tel ou tel cépage ou telle ou telle barrique ».

Les investisseurs du secteur ne peuvent pas espérer faire des profits pharamineux en quelques mois. « Il n’y a d’ailleurs qu’une seule licorne dans la WineTech. Mais si une start-up française propose une vraie disruption elle peut facilement toucher 500 000 personnes » reprend Laurent David. « Nous avons notre premier fond et nous avons notre premier incubateur, avec Bernard Magrez, nous sommes sur une très belle dynamique et c’est le bon moment de s’intéresser la WineTech » insiste-t-il.

70 start-ups, de grandes entreprises et des vignerons

L’association a fédéré 70 start-ups depuis sa création en 2020. Pour continuer sur cette belle lancée, Laurent David et ses partenaires ont créé un collège accueillant les entreprises, négoces, et grands groupes de la filière. « Le Crédit Agricole, LVMH, Bollinger… Tous souhaitent se tenir au courant des tendances et avoir un accès privilégié aux startups ».

Laurent David profite en outre du salon parisien pour annoncer le lancement de la WineTech Community, « une communauté de vignerons "early adopters", très avancés sur la digitalisation et l’innovation, et prêts à accueillir nos membres pour des essais au vignoble ».

Fin 2022, la WineTech sera présente à Bordeaux pour son premier salon Vinitech. De quoi mettre en avant les star-tups travaillant sur la viticulture et l’œnologie, et recruter de nouveaux adhérents.

La suite ? « Il faudra créer une WineTech mondiale, pourquoi ne serait-elle pas française ? » se prend à rêver Laurent David.